Ученые NASA изучат сейсмоактивность Венеры при помощи "воздушных шаров"





После сильнейшего взрыва ученым удалось проверить в работе датчики, которые смогут измерить силу землетрясения на поверхности планеты. В этот момент они парили в воздухе на высоте более ста метров. Такой метод кажется экспертам действенным в исследовании поверхности Венеры. После информации о том, что на ней может существовать жизнь, такие новости весьма интересны.Атмосфера Венеры не очень радушна, она очень горячая (462 градуса Цельсия) и состоит из углекислого газа, способная растопить даже свинец. Поэтому, ученые решили пойти на такой шаг – создать зонд в виде воздушного шара. Ведь внешняя сторона атмосферы намного прохладнее и может позволить разместить рядом с ней зонд. А ее плотность сыграет только на руку, поскольку она напоминает давление, фиксируемое под водой на глубине около 1 километра. А это идеальные условия для распространения сейсмических волн, которые будут считываться рядом парящим зондом.