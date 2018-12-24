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Ученые NASA изучат сейсмоактивность Венеры при помощи "воздушных шаров"

Ученые NASA намерены изучать сейсмические изменения (землетрясения) на поверхности Венеры при помощи зонда в форме воздушного шара. Однако сначала они решили провести эксперимент в пустыне Мохаве (Южная Калифорния, США), совершив 50-тонный химический взрыв на глубине более 100 метров.

Ученые NASA изучат сейсмоактивность Венеры при помощи "воздушных шаров"

После сильнейшего взрыва ученым удалось проверить в работе датчики, которые смогут измерить силу землетрясения на поверхности планеты. В этот момент они парили в воздухе на высоте более ста метров. Такой метод кажется экспертам действенным в исследовании поверхности Венеры. После информации о том, что на ней может существовать жизнь, такие новости весьма интересны.

Атмосфера Венеры не очень радушна, она очень горячая (462 градуса Цельсия) и состоит из углекислого газа, способная растопить даже свинец. Поэтому, ученые решили пойти на такой шаг – создать зонд в виде воздушного шара. Ведь внешняя сторона атмосферы намного прохладнее и может позволить разместить рядом с ней зонд. А ее плотность сыграет только на руку, поскольку она напоминает давление, фиксируемое под водой на глубине около 1 километра. А это идеальные условия для распространения сейсмических волн, которые будут считываться рядом парящим зондом.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:45

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