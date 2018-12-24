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«Не чей-нибудь, а мой»: Ксения Бородина снова публично обидела Ольгу Бузову

Коллега поющей телеведущей Ольги Бузовой Ксения Бородина опять публично оскорбила певицу. Впрочем, на этот раз 32-летняя телезнаменитость смогла за себя постоять.

О замаскированном соперничестве Бузовой и Бородиной давным-давно всем известно. Отношения телеведущих реалити-шоу «Дом-2» окончательно ухудшились после того, как Ольга решила покорить музыкальный Олимп и стала значительно популярнее своей сослуживицы по цеху, которая в результате попала в тень более знаменитой соведущей.

«Не чей-нибудь, а мой»: Ксения Бородина снова публично обидела Ольгу Бузову

Известно, что Ольга и Ксения общаются только на работе, а если и появляются вместе в интервалах между съемками, то 35-летняя Бородина, вполне возможно, по причине зависти, пытается то и дело унизить Бузову.

На днях Ксения разместила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой в очередной раз публично задела Ольгу, однако на этот раз новоиспеченная артистка поспешила за себя заступиться и дала отпор своей коллеге, которая, по всей видимости, умышленно упустила важнейший момент.

«Не чей-нибудь, а мой»: Ксения Бородина снова публично обидела Ольгу Бузову

Дело в том, что в описании к своей фотографии Бородина подчеркнула, что только во время съемок можно за короткое время успеть отпраздновать все торжества. По словам Ксении, на съемочной площадке Новый год всегда плавно переходит в Рождество, а потом в старый Новый год, а потом в «чей-нибудь день рождения» и так далее.

По мнению фолловеров, под фразой чей-нибудь день рождения» Бородина имела ввиду именины Бузовой, которые выпадают на 20 января, и именно поэтому Ольга поспешила ответить Ксении на ее публикацию.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:39

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