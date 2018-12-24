Минивэн Lada Van может появиться уже в 2019 году
Известно, что модельный ряд Lada пополнится новым минивэном, который должен поступить в продажу после 2020 года. О новом транспортном средстве, получившем название Van, информация появилась еще в начале октября, но сегодня в Сети обнародовано новое изображение по этой теме.
Снимок сделали со стенда или же в рамках одной из презентаций. На нем можно видеть название автомобиля и годы производства. На основе полученных сведений журналисты предположили, что речь идет именно о Lada Van.
Пока остается вопросом, будет ли это новая модель, или же она придет на замену автомобилю Largus.
Снимок сделали со стенда или же в рамках одной из презентаций. На нем можно видеть название автомобиля и годы производства. На основе полученных сведений журналисты предположили, что речь идет именно о Lada Van.
Пока остается вопросом, будет ли это новая модель, или же она придет на замену автомобилю Largus.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:26