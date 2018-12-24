Актер Сергей Юрский госпитализирован в Москве





По имеющимся данным, Сергей Юрский пребывает в сознании. О причинах госпитализации знаменитости пока ничего не говорится. В Театре им. Моссовета отметила, что Сергей Юрьевич проходит профилактическое обследование.Юрский появился на свет в Ленинграде в 1935 году. Он успел проявить себя не только как актер, но и попробовать свои силы в режиссуре. В Москве артист живет и работает с 1978 года. Карьера в кино стартовала в конце 1950-х годов, когда ему предложили сняться в комедийной ленте «Улица полна неожиданностей». Сейчас на счету Юрского множество ролей в театре и кино.