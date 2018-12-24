Сестра легендарной актрисы Элины Быстрицкой не готова делить наследство именитой родственницы





Элине Авраамовне Быстрицкой в апреле этого года исполнилось 90 лет. Уже некоторое время актриса жалуется на зрение и боли в грудной клетке, поэтому и взяла себе помощницу, ведущую её быт и следящую за здоровьем Быстрицкой. Народная артистка настолько благодарна Ксении за заботу и помощь, что решила включить её в своё завещание. Это оказалось не по нраву её младшей сестре Софье, которая рассчитывала, вероятно, стать единственной наследницей состояния Элины Авраамовны.В очередной раз приехав в гости к сестре, Шегельман узнала о её намерениях и обвинила Ксению в корыстности и нечестных намерениях. Она устроила грандиозный скандал и заявила, готова бороться за наследство, не особо обращая внимание на этическую сторону вопроса – сестра всё же ещё жива и находится в достаточно неплохой физической форме.Между тем, соседи Элины Быстрицкой уверены в честном отношении Ксении к артистке. Они видят искреннее доброе отношение помощницы к актрисе и не понимают злобных выпадов в её сторону Шегельман. Ксения скрашивает одинокие дни Элины Авраамовны, оставшейся под конец жизни без поддержки близких. Известно, её супруг умер давно, а детей у актрисы никогда не было. Единственная сестра живёт далеко, и общаются они в основном только по телефону, чем не сильно развеешь одинокие дни.