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Lenovo A5s с SoC Helio A22 рассекретили в Сети

В Сети рассекретили смартфон Lenovo с тонким металлическим корпусом. Девайс получил название S5 Pro GT, его наделили экраном на 6,2 дюйма.

Lenovo A5s с SoC Helio A22 рассекретили в Сети

Что касается разрешения Lenovo A5s с SoC Helio A22, то оно составило 2246х1080 пикселей. Гаджет будет работать на базе процессора Snapdragon 660 и 6 ГБ ОЗУ. Камера здесь представлены двумя модулями – на 20 и 8 Мп. В верхней части дисплея смартфона находится вырез под селфи-камеру.

За показатели автономности отвечает аккумулятор емкостью 3500 мАч. Также производитель предусмотрел беспроводные адаптеры Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac, дактилоскопический сенсор и симметричный порт USB-C порт.

Цена новинки от компании Lenovo составит около 173 долларов в зависимости от вариации. О дате продаж пока ничего не сообщается.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:21

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