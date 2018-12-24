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В Бельгии создали Lada Samara в кузове кабриолет и переделали ВАЗ-2105

В Бельгии специалисты компании Scaldia-Volga сделали автомобиль Lada Samara в кузове кабриолет. Кроме этого, они представили доработанный вариант ВАЗ-2105. В целом ателье получило известность после произведении тюнинга моделей «АвтоВАЗа».

В Бельгии создали Lada Samara в кузове кабриолет и переделали ВАЗ-2105

Scaldia-Volga при партнерстве с российским автопроизводителем ранее поставляла усовершенствованные модели в государства западной Европы. Причем автомобили поступали к бельгийским мастерам не полностью собранными, поэтому по факту компания занималась крупноузловой сборкой.

Одним из примеров масштабной модернизации «восьмерки» стал кабриолет, получивший название Lada Samara Cabrio. Автомобиль обзавелся мягкой складной крышей, переделанным салоном и стильным аэродинамическим обвесом.

Бельгийские специалисты предложили и свой вариант ВАЗ-2105, образец которого был выпущен в 1988 году. Транспортное средство получило новую решетку радиатора, иные бампера и модный интерьер. К слову, тюнеры часто не ограничивались только косметическими дообработками, часто менялись коробки передач, линейка двигателей и элементы подвески.



 
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Авто
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:07

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