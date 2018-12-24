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Названы десять самых опасных стран для туризма

На Всемирном экономическом форуме опубликован отчет по туризму за 2017 год, в котором была названа десятка самых небезопасных стран для туристов. В этих государствах самое малое можно лишиться денег, но кое-где и жизни, поэтому аналитики не рекомендуют их посещать.

Названы десять самых опасных стран для туризма


Так, по сообщению информационного агентства «Народные новости», последние 10 мест в рейтинге заняли: Колумбия, Йемен, Республика Эль-Сальвадор, Пакистан, Нигерия, Венесуэла, Египет, Кения, Гондурас и Украина. Всего же в отчете было перечислено 136 стран, но в список не попали такие государства, как Ирак, Сирия и Афганистан, где множество территорий находится не под контролем государства.

А в самых опасных странах основную угрозу для туристов представляют нищета, террористы, бандитские формирования, которые часто похищают гостей с целью выкупа, военные конфликты и даже обычные хищники. В таких странах, как Колумбия банкоматы являются редкостью, поэтому туристы вынуждены носить с собой наличность, привлекающую внимание мошенников. А в Йемене можно столкнуться с группой религиозных фанатиков, от которых не сносить головы. Правительства перечисленных стран стараются обезопасить туристов, но у них это не всегда получается. Так, в Египте туристов часто сопровождают вооруженные наемники.



 
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В мире / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:48

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