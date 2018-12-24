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Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев посоветовал Ксении Собчак вернуться на «Дом-2» в роли участницы проекта

Бывший участник скандально-известной телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев прокомментировал слухи о вероятном разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана.

В социальных сетях довольно активно обсуждается возможная неверность бывшего кандидата на пост президента России 2018 года. По этому поводу решил высказаться и известный шоумен Рустам Солнцев, который заявил, что разлад в звездном семействе является всего лишь попыткой привлечь к своим личностям внимание публики.

Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев посоветовал Ксении Собчак вернуться на «Дом-2» в роли участницы проекта

Многие заметили, что Ксения в последнее время начала появляться в обществе без обручального кольца, чем, по мнению Солнцева, эпатажная ведущая лишь подтверждает, что придумала с Виторганом историю об измене ради пиара. Также Рустам убежден, что эти слухи следует воспринимать как некую «шутку», как, к примеру, новость о том, что Собчак ждет второго ребенка.

По словам бывшего участника телепроекта «Дом-2», подобные пиар-ходы всегда были очень результативными и приносили тем или иным знаменитостям не только больше популярности, но и неплохую прибыль. Рустам убежден, что Ксения заскучала по «Дому-2», поэтому посоветовал журналистке вернуться на проект, только не в качестве его ведущей, а в роли участницы.

Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев посоветовал Ксении Собчак вернуться на «Дом-2» в роли участницы проекта

Вдобавок Солнцев подчеркнул, что вся эта история с изменой Собчак и ее разводом с Виторганом на самом деле шита «белыми нитками», ведь расставания для людей обычно является трагедией, и в таком случае никто из супругов не постит в личных микроблогах, как они кушают или ходят на фитнес.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:36

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