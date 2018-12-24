В Smart ForTwo установили реактивный двигатель GET58 на 2000 л.с
Житель США установил в свой хэтчбек Smart ForTwo мощный реактивный двигатель GET58, который имеет 2000 л.с. Теперь автомобиль может развить скорость до 274 км/ч за 9 секунд.
Житель американского городка Теллурида Билл Берг сделал из двухместного автомобиля одноместный, поскольку пассажирское сидение занимает дополнительный двигатель. Мужчина пошел на такие меры из-за местности, в которой ему приходится ездить. Дело в том, что данный город находится на высоте 2,5 тыс. метров, и разряженный воздух не позволяет «родному» мотору набирать достаточно тяги и ехать быстрее.
Миниатюрный Smart теперь может похвастаться 2000 л.с., которые прячутся, правда, в салоне, а не под капотом. Тем не менее, это ему не мешает достигать максимальной скорости 354 км/ч. Однако такой мощный двигатель весьма прожорлив, за пять минут езды он «ест» 68 литров топлива.
Житель американского городка Теллурида Билл Берг сделал из двухместного автомобиля одноместный, поскольку пассажирское сидение занимает дополнительный двигатель. Мужчина пошел на такие меры из-за местности, в которой ему приходится ездить. Дело в том, что данный город находится на высоте 2,5 тыс. метров, и разряженный воздух не позволяет «родному» мотору набирать достаточно тяги и ехать быстрее.
Миниатюрный Smart теперь может похвастаться 2000 л.с., которые прячутся, правда, в салоне, а не под капотом. Тем не менее, это ему не мешает достигать максимальной скорости 354 км/ч. Однако такой мощный двигатель весьма прожорлив, за пять минут езды он «ест» 68 литров топлива.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:33