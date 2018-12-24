Слова будущей свекрови помогли Диане Гурцкой выйти замуж
В эфире одной из программ популярная российская исполнительница и активный борец за права людей с ограниченными возможностями Диана Гурцкая призналась, слова будущей свекрови заставили принять её одно из самых важных решений в жизни. Несмотря на красивые ухаживания профессора Петра Кучеренко, она долго не верила в его искренность, и только слова его мамы помогли певице решиться на брак с возлюбленным.
Диана Гурцкая уже много лет блистает на сцене, её неповторимый тембр голоса и душевные слова песен привлекают множество поклонников. Хотя в начале карьеры у певицы и было много недоброжелателей, считавших её имидж «незрячей» певицы выдуманным и неискренним, сейчас практически ни у кого не осталось сомнений в её таланте и активной жизненной позиции.
Певица признаётся, очень долгое время сомневалась в чувствах своего возлюбленного, считая, что у них совершенно нет будущего. Будущий муж настойчиво и красиво добивался взаимности, но решающими всё же стали слова его мамы о том, что Диана как никто другой достоин счастья. Только благодаря этому она поняла, ни Пётр, ни его семья никогда её не обидят, и согласилась на свадьбу.
В 2005 году пара сочеталась браком, а спустя два года супруги стали счастливыми родителями сына Константина. Теперь Гурцкая весьма благодарна своей свекрови за вовремя сказанные правильные слова.
Диана Гурцкая уже много лет блистает на сцене, её неповторимый тембр голоса и душевные слова песен привлекают множество поклонников. Хотя в начале карьеры у певицы и было много недоброжелателей, считавших её имидж «незрячей» певицы выдуманным и неискренним, сейчас практически ни у кого не осталось сомнений в её таланте и активной жизненной позиции.
Певица признаётся, очень долгое время сомневалась в чувствах своего возлюбленного, считая, что у них совершенно нет будущего. Будущий муж настойчиво и красиво добивался взаимности, но решающими всё же стали слова его мамы о том, что Диана как никто другой достоин счастья. Только благодаря этому она поняла, ни Пётр, ни его семья никогда её не обидят, и согласилась на свадьбу.
В 2005 году пара сочеталась браком, а спустя два года супруги стали счастливыми родителями сына Константина. Теперь Гурцкая весьма благодарна своей свекрови за вовремя сказанные правильные слова.