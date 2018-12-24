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Слова будущей свекрови помогли Диане Гурцкой выйти замуж

В эфире одной из программ популярная российская исполнительница и активный борец за права людей с ограниченными возможностями Диана Гурцкая призналась, слова будущей свекрови заставили принять её одно из самых важных решений в жизни. Несмотря на красивые ухаживания профессора Петра Кучеренко, она долго не верила в его искренность, и только слова его мамы помогли певице решиться на брак с возлюбленным.

Слова будущей свекрови помогли Диане Гурцкой выйти замуж

Диана Гурцкая уже много лет блистает на сцене, её неповторимый тембр голоса и душевные слова песен привлекают множество поклонников. Хотя в начале карьеры у певицы и было много недоброжелателей, считавших её имидж «незрячей» певицы выдуманным и неискренним, сейчас практически ни у кого не осталось сомнений в её таланте и активной жизненной позиции.

Певица признаётся, очень долгое время сомневалась в чувствах своего возлюбленного, считая, что у них совершенно нет будущего. Будущий муж настойчиво и красиво добивался взаимности, но решающими всё же стали слова его мамы о том, что Диана как никто другой достоин счастья. Только благодаря этому она поняла, ни Пётр, ни его семья никогда её не обидят, и согласилась на свадьбу.

Слова будущей свекрови помогли Диане Гурцкой выйти замуж

В 2005 году пара сочеталась браком, а спустя два года супруги стали счастливыми родителями сына Константина. Теперь Гурцкая весьма благодарна своей свекрови за вовремя сказанные правильные слова.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:26

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