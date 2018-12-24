Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда поддержала Ксению Собчак после слухов о ее измене
Экс-супруга известного российского музыканта Сергея Шнурова Матильда выразила близкой подруге Ксении Собчак свое сострадание.
Вчера, 23 декабря, Ксения Собчак впервые решила прокомментировать слухи о том, что в ее звездном семействе начались серьезные проблемы, которые могут привести к разводу. Во всяком случае, в этом уверены многие пользователи Сети.
Наш портал уже писал о том, что Ксения разместила в личном инста-блоге пост, за основу которого взяла цитату известного индийского духовидца Ошо. В самом послании Собчак попросила своих поклонников не вмешиваться в жизнь других людей и не заниматься самоосуждением.
Нужно сказать, что несмотря на довольно двусмысленный пост телезнаменитости, многие фолловеры восприняли его довольно негативно. Одни за другим недоброжелатели Собчак буквально «накинулись» на звезду указывая ей на то, что только ее поступки поставили под угрозу будущее ее семейства.
Впрочем, у Ксении нашлись и защитники. Одной из заступников оказалась бывшая супруга Шнурова Матильда, которая подчеркнула в своем комментарии, что очень хорошо понимает Собчак. По мнению читателей, экс-жена певца вспомнила, каким непростым был и ее развод. Только вот Матильда пыталась до последнего сохранить брак, но неверность Сергея стала для нее препятствием.
К слову, в последнее время Собчак принялась выкладывать у себя на страничке в Instagram довольно непонятные посты, которые в пух и прах спешат раскритиковать ее злопыхатели.
Вчера, 23 декабря, Ксения Собчак впервые решила прокомментировать слухи о том, что в ее звездном семействе начались серьезные проблемы, которые могут привести к разводу. Во всяком случае, в этом уверены многие пользователи Сети.
Наш портал уже писал о том, что Ксения разместила в личном инста-блоге пост, за основу которого взяла цитату известного индийского духовидца Ошо. В самом послании Собчак попросила своих поклонников не вмешиваться в жизнь других людей и не заниматься самоосуждением.
Нужно сказать, что несмотря на довольно двусмысленный пост телезнаменитости, многие фолловеры восприняли его довольно негативно. Одни за другим недоброжелатели Собчак буквально «накинулись» на звезду указывая ей на то, что только ее поступки поставили под угрозу будущее ее семейства.
Впрочем, у Ксении нашлись и защитники. Одной из заступников оказалась бывшая супруга Шнурова Матильда, которая подчеркнула в своем комментарии, что очень хорошо понимает Собчак. По мнению читателей, экс-жена певца вспомнила, каким непростым был и ее развод. Только вот Матильда пыталась до последнего сохранить брак, но неверность Сергея стала для нее препятствием.
К слову, в последнее время Собчак принялась выкладывать у себя на страничке в Instagram довольно непонятные посты, которые в пух и прах спешат раскритиковать ее злопыхатели.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:05