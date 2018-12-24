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Bloomberg опубликовал «Гид пессимиста», описывающий вероятные катастрофы наступающего года

В издании Bloomberg обнародована статья «Гид пессимиста», где собраны наиболее неблагоприятные прогнозы на 2019 год. Отмечается, что первое, чего стоит ждать, климатической аномалии El Niño (Эль-Ниньо), которая предполагает повышение температуры воды в Тихом океане, а это, в свою очередь, глобально отражается на климате.

По словам представителей Всемирной метеорологической организации, аномалия может произойти с вероятностью 80% в первые три месяца нового года. Американские специалисты убеждены, что El Niño даст о себе знать уже в январе. При этом на климате США, Канады, Украины и России явление не отразится.

Bloomberg опубликовал «Гид пессимиста», описывающий вероятные катастрофы наступающего года

С климатической аномалией будут связаны и ключевые события на политической арене. Эксперты прогнозируют, что лидер РФ Владимир Путин запретит отправлять на экспорт пшеницу, аналогичное решение примет и его американский коллега Дональд Трамп. На этом фоне не исключен дефицит продовольственных продуктов. Ситуацию должен спасти Джастин Трюдо, занимающий пост премьер-министра Канады. Он поможет нуждающимся государствам, за что впоследствии будет удостоен Нобелевской премии мира.

Согласно прогнозам, Турция разорвет отношения с западными странами и станет закупать у России ракетные системы. Эта ситуация обеспокоит Белый дом и послужит основной причиной развала блока НАТО. Политические беспорядки затронут и Филиппины. Из своих домов станут массово сбегать жители Мьянмы, Индонезии и Египта.

El Niño не будет в 2019 году столь агрессивным, чем ранее. Температура должна подняться не более чем на 2 градуса по Цельсию, сообщает портал «Слово и дело».



 
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Общество / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:59

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