Вячеслав Добрынин после болезни сильно похудел и не очень хорошо выглядит





Вячеслав Добрынин – многократный лауреат всесоюзных и международных песенных конкурсов, автор слов более тысячи песен, многие из которых стали шлягерами. Его рекорд – шесть концертов за один день до сих пор не удалось никому перебить. При такой популярности вовсе не удивительно, что у Добрынина миллионная «армия» поклонников.В октябре этого года появились сообщения о госпитализации известного певца, что в свете многочисленных невосполнимых потерь среди популярных людей в 2018 году, вызвало немалые волнения за жизнь Вячеслава Григорьевича. Как оказалось позже, у Добрынина диагностировали микроинсульт, при несоблюдении рекомендаций врачей способный спровоцировать необратимые последствия и даже смерть.К счастью, Вячеславу Добрынину вовремя оказали необходимую врачебную помощь, а серьёзное отношение певца к рекомендациям медиков снизило риск осложнений. Музыкант признаётся, отказался от некоторых привычек, приносящих вред здоровью. Теперь он не работает по ночам, отдавая положенное время сну и отдыху, и уменьшил нагрузки на организм.Несмотря на это, поклонники отмечают, за время болезни на певце стал «висеть» концертный костюм и в целом видно, что он недавно пережил кризис. Но они рады возвращению кумира на сцену, желают ему крепкого здоровья и творческих успехов.