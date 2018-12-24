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Вячеслав Добрынин после болезни сильно похудел и не очень хорошо выглядит

Народный артист России, известный исполнитель Вячеслав Добрынин, в середине осени этого года не на шутку испугавший поклонников резко пошатнувшимся здоровьем, вернулся к концертной деятельности. Как отмечают его фанаты, артист сильно похудел за время болезни и выглядит не очень здоровым.

Вячеслав Добрынин после болезни сильно похудел и не очень хорошо выглядит

Вячеслав Добрынин – многократный лауреат всесоюзных и международных песенных конкурсов, автор слов более тысячи песен, многие из которых стали шлягерами. Его рекорд – шесть концертов за один день до сих пор не удалось никому перебить. При такой популярности вовсе не удивительно, что у Добрынина миллионная «армия» поклонников.

В октябре этого года появились сообщения о госпитализации известного певца, что в свете многочисленных невосполнимых потерь среди популярных людей в 2018 году, вызвало немалые волнения за жизнь Вячеслава Григорьевича. Как оказалось позже, у Добрынина диагностировали микроинсульт, при несоблюдении рекомендаций врачей способный спровоцировать необратимые последствия и даже смерть.

Вячеслав Добрынин после болезни сильно похудел и не очень хорошо выглядит

К счастью, Вячеславу Добрынину вовремя оказали необходимую врачебную помощь, а серьёзное отношение певца к рекомендациям медиков снизило риск осложнений. Музыкант признаётся, отказался от некоторых привычек, приносящих вред здоровью. Теперь он не работает по ночам, отдавая положенное время сну и отдыху, и уменьшил нагрузки на организм.

Несмотря на это, поклонники отмечают, за время болезни на певце стал «висеть» концертный костюм и в целом видно, что он недавно пережил кризис. Но они рады возвращению кумира на сцену, желают ему крепкого здоровья и творческих успехов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:10

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