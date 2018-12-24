Рэпер Джиган и Оксана Самойлова купили новый шикарный дом
Российский рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова под Новый год переехали в роскошный особняк. Об этом на своей странице в Instagram сообщила супруга музыканта, по ее словам переезд получился «адским», но семья осталась очень довольна успешной покупкой дома своей мечты.
Оксана Самойлова отметила, что покупка нового дома стала для них главной целью, которую необходимо было достичь в 2018 году. Удалось это сделать только в конце уходящего года. До этого почти два года семейная пара мечтала о покупке нового жилья, но различные трудности не позволяли этого сделать.
По всей видимости, переезд проходил не самым лучшим образом. Оксана Самойлова назвала его «адским», однако теперь все позади, и сейчас супруги занимаются обустройством жилья. Новый дом имеет множество недоделок и требует немалых финансовых затрат, но несмотря на все трудности, Джиган, его супруга и их дети счастливы встретить Новый год в потрясающем доме.
Оксана Самойлова отметила, что покупка нового дома стала для них главной целью, которую необходимо было достичь в 2018 году. Удалось это сделать только в конце уходящего года. До этого почти два года семейная пара мечтала о покупке нового жилья, но различные трудности не позволяли этого сделать.
По всей видимости, переезд проходил не самым лучшим образом. Оксана Самойлова назвала его «адским», однако теперь все позади, и сейчас супруги занимаются обустройством жилья. Новый дом имеет множество недоделок и требует немалых финансовых затрат, но несмотря на все трудности, Джиган, его супруга и их дети счастливы встретить Новый год в потрясающем доме.