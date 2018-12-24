АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова купили новый шикарный дом

Российский рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова под Новый год переехали в роскошный особняк. Об этом на своей странице в Instagram сообщила супруга музыканта, по ее словам переезд получился «адским», но семья осталась очень довольна успешной покупкой дома своей мечты.

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова купили новый шикарный дом

Оксана Самойлова отметила, что покупка нового дома стала для них главной целью, которую необходимо было достичь в 2018 году. Удалось это сделать только в конце уходящего года. До этого почти два года семейная пара мечтала о покупке нового жилья, но различные трудности не позволяли этого сделать.

По всей видимости, переезд проходил не самым лучшим образом. Оксана Самойлова назвала его «адским», однако теперь все позади, и сейчас супруги занимаются обустройством жилья. Новый дом имеет множество недоделок и требует немалых финансовых затрат, но несмотря на все трудности, Джиган, его супруга и их дети счастливы встретить Новый год в потрясающем доме.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда поддержала
Bloomberg опубликовал «Гид пессимиста»,
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова купили новый
Ксения Собчак посоветовала подписчикам «жить
В Челябинске после пожара семь человек обратились
Названы причины неприятных запахов в салоне авто
Дочь Леонида Якубовича "затравили" в Сети за
В Сети появилось видео с новым электрическим
Смартфон Honor V20 получит технологию охлаждения
Представлен цифровой ингалятор ProAir Digihaler
Вера Брежнева любит фотографировать саму себя в
Крис Кельми победил алкогольную зависимость и
В NASA создадут систему космической доставки для
Модные дорогие продукты можно заменить более
Эксперты назвали причины выпуска лучших
Дана Борисова снова решила устроить свою личную
Глюкоза в Instagram поразила фанатов
Космический “труп” помог астрономам найти
Эксперты рассказали о главных разочарованиях
OnePlus заподозрили в уловках для рекламы
В Дубае установили самую большую новогоднюю
Ученые: Уран изменил свое положение после
Эксперты представили ТОП-5 лучших женских
Ученые рассказали, как будет меняться мужской
На «России 1» ведущие рассказали об эффективности
Ученые: Сокращение соли в рационе вдвое снизит
Эксперты назвали 5 признаков настоящего лидера
Ученые назвали лучшие напитки для утреннего
Алена Савкина ушла в декрет, после которого не
Алена Шишкова в Instagram показала совместные
Просмотреть все новости