Рэпер Джиган и Оксана Самойлова купили новый шикарный дом

Оксана Самойлова отметила, что покупка нового дома стала для них главной целью, которую необходимо было достичь в 2018 году. Удалось это сделать только в конце уходящего года. До этого почти два года семейная пара мечтала о покупке нового жилья, но различные трудности не позволяли этого сделать.По всей видимости, переезд проходил не самым лучшим образом. Оксана Самойлова назвала его «адским», однако теперь все позади, и сейчас супруги занимаются обустройством жилья. Новый дом имеет множество недоделок и требует немалых финансовых затрат, но несмотря на все трудности, Джиган, его супруга и их дети счастливы встретить Новый год в потрясающем доме.