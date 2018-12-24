В Челябинске после пожара семь человек обратились к медикам





Возгорание было зафиксировано в девятиэтажном доме около шести часов утра по Москве. Сотрудники МЧС присвоили пожару повышенный уровень сложности, поскольку горела квартира, находящаяся на девятом этаже. Локализовали возгорание примерно через 50 минут.На место инцидента сразу прибыли и три бригады скорой помощи. Состояние шести из семи обратившихся к врачам было оценено как удовлетворительное. Мужчину 1967 года отправили в больницу с отправлением средней тяжести и ожогами 1-2 степени. Среди обратившихся не было детей и беременных женщин.Отмечается, что пострадал хозяин жилплощади, его и госпитализировали. Причины случившегося устанавливаются.