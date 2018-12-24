Дочь Леонида Якубовича "затравили" в Сети за неподобающий наряд





20-летняя Варвара Якубович необычным нарядом вызвала огромный поток критики в свой адрес. Сама девушка отмечает, абсолютно не обращает внимания на злобные комментарии хейтеров, она к ним привыкла и старается просто не замечать негатива. А то, что некоторые посчитали её наряд «уродским» и «клоунским», это сугубо их мнение, к которому она не стала сильно прислушиваться.Сейчас Варвара учится на последнем курсе МГИМО и старается думать об учёбе и строить планы на будущее. Леонид Якубович не раз рассказывал, дочь целеустремлённый и самодостаточный человек, давно отказалась от поддержки родителей и не использует знаменитую фамилию для продвижения карьеры.В данное время девушка стажируется в крупном информационном агентстве, набирается опыта и радуется, что попала в агентство только благодаря своим знаниям, а не связям и фамилии. Варвара говорит, родители очень добрые и мягкие, но воспитывали детей в строгости и учили в жизни рассчитывать только на себя. Это умение очень пригодилось в жизни, и дочь очень благодарна за воспитание и папе, и маме.