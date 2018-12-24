Смартфон Honor V20 получит технологию охлаждения The Nine





The Nine позволяет на 41% повысить показатели эффективности рассеивания тепла и снизить температуру процессора примерно на 10 градусов по Цельсию. Это даст пользователю возможность более продолжительно использовать смартфон Honor V20 на базовых и максимальных частотах без проблем.Что касается самого устройства, то его должны наделить камерой на 48 Мп, поддержкой технологии Link Turbo, возможностью записывать видео с частотой 960 кадров в секунду. Если говорить о процессоре, то в качестве него выступит Kirin 980, работающий в паре с 8 ГБ ОЗУ.