Смартфон Honor V20 получит технологию охлаждения The Nine
Появилась информация о том, что смартфон Honor V20, который должны анонсировать уже на этой неделе, обзаведется уникальной технологией охлаждения The Nine. Впервые о ней узнали, когда проводилась презентация девайса Honor Note 10, но тогда было известно о работе тепловой трубки.
The Nine позволяет на 41% повысить показатели эффективности рассеивания тепла и снизить температуру процессора примерно на 10 градусов по Цельсию. Это даст пользователю возможность более продолжительно использовать смартфон Honor V20 на базовых и максимальных частотах без проблем.
Что касается самого устройства, то его должны наделить камерой на 48 Мп, поддержкой технологии Link Turbo, возможностью записывать видео с частотой 960 кадров в секунду. Если говорить о процессоре, то в качестве него выступит Kirin 980, работающий в паре с 8 ГБ ОЗУ.
The Nine позволяет на 41% повысить показатели эффективности рассеивания тепла и снизить температуру процессора примерно на 10 градусов по Цельсию. Это даст пользователю возможность более продолжительно использовать смартфон Honor V20 на базовых и максимальных частотах без проблем.
Что касается самого устройства, то его должны наделить камерой на 48 Мп, поддержкой технологии Link Turbo, возможностью записывать видео с частотой 960 кадров в секунду. Если говорить о процессоре, то в качестве него выступит Kirin 980, работающий в паре с 8 ГБ ОЗУ.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:14