Представлен цифровой ингалятор ProAir Digihaler
Компания FDA презентовала цифровой ингалятор ProAir Digihaler, который функционирует за счет встроенных датчиков. Они отвечают за измерение показателя силы вдыхания человека.
Новое устройство способно отправлять данные об использовании на смартфон посредством специального мобильного приложения. Визуально оценивая информацию, юзеры ProAir Digihaler смогут определить, каковы тенденции в выздоровлении. Результаты могут быть отправлены и лечащему врачу для корректировки схемы лечения.
По словам руководителя проекта, люди в основном неправильно используют свои ингаляторы, применяя их сильно часто. Подобный инструмент поможет медикам видеть, насколько корректно осуществляются пациентом все действия, а в случае обнаружения проблем они смогут подсказать, как их решить.
На 2019 год запланированы испытания новинки, в продажу же она должна поступить в 2020 году. О стоимости ProAir Digihaler пока ничего не сообщается.
Новое устройство способно отправлять данные об использовании на смартфон посредством специального мобильного приложения. Визуально оценивая информацию, юзеры ProAir Digihaler смогут определить, каковы тенденции в выздоровлении. Результаты могут быть отправлены и лечащему врачу для корректировки схемы лечения.
По словам руководителя проекта, люди в основном неправильно используют свои ингаляторы, применяя их сильно часто. Подобный инструмент поможет медикам видеть, насколько корректно осуществляются пациентом все действия, а в случае обнаружения проблем они смогут подсказать, как их решить.
На 2019 год запланированы испытания новинки, в продажу же она должна поступить в 2020 году. О стоимости ProAir Digihaler пока ничего не сообщается.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:11