Представлен цифровой ингалятор ProAir Digihaler





Новое устройство способно отправлять данные об использовании на смартфон посредством специального мобильного приложения. Визуально оценивая информацию, юзеры ProAir Digihaler смогут определить, каковы тенденции в выздоровлении. Результаты могут быть отправлены и лечащему врачу для корректировки схемы лечения.По словам руководителя проекта, люди в основном неправильно используют свои ингаляторы, применяя их сильно часто. Подобный инструмент поможет медикам видеть, насколько корректно осуществляются пациентом все действия, а в случае обнаружения проблем они смогут подсказать, как их решить.На 2019 год запланированы испытания новинки, в продажу же она должна поступить в 2020 году. О стоимости ProAir Digihaler пока ничего не сообщается.