АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Представлен цифровой ингалятор ProAir Digihaler

Компания FDA презентовала цифровой ингалятор ProAir Digihaler, который функционирует за счет встроенных датчиков. Они отвечают за измерение показателя силы вдыхания человека.

Представлен цифровой ингалятор ProAir Digihaler

Новое устройство способно отправлять данные об использовании на смартфон посредством специального мобильного приложения. Визуально оценивая информацию, юзеры ProAir Digihaler смогут определить, каковы тенденции в выздоровлении. Результаты могут быть отправлены и лечащему врачу для корректировки схемы лечения.

По словам руководителя проекта, люди в основном неправильно используют свои ингаляторы, применяя их сильно часто. Подобный инструмент поможет медикам видеть, насколько корректно осуществляются пациентом все действия, а в случае обнаружения проблем они смогут подсказать, как их решить.

На 2019 год запланированы испытания новинки, в продажу же она должна поступить в 2020 году. О стоимости ProAir Digihaler пока ничего не сообщается.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда поддержала
Bloomberg опубликовал «Гид пессимиста»,
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова купили новый
Ксения Собчак посоветовала подписчикам «жить
В Челябинске после пожара семь человек обратились
Названы причины неприятных запахов в салоне авто
Дочь Леонида Якубовича "затравили" в Сети за
В Сети появилось видео с новым электрическим
Смартфон Honor V20 получит технологию охлаждения
Представлен цифровой ингалятор ProAir Digihaler
Вера Брежнева любит фотографировать саму себя в
Крис Кельми победил алкогольную зависимость и
В NASA создадут систему космической доставки для
Модные дорогие продукты можно заменить более
Эксперты назвали причины выпуска лучших
Дана Борисова снова решила устроить свою личную
Глюкоза в Instagram поразила фанатов
Космический “труп” помог астрономам найти
Эксперты рассказали о главных разочарованиях
OnePlus заподозрили в уловках для рекламы
В Дубае установили самую большую новогоднюю
Ученые: Уран изменил свое положение после
Эксперты представили ТОП-5 лучших женских
Ученые рассказали, как будет меняться мужской
На «России 1» ведущие рассказали об эффективности
Ученые: Сокращение соли в рационе вдвое снизит
Эксперты назвали 5 признаков настоящего лидера
Ученые назвали лучшие напитки для утреннего
Алена Савкина ушла в декрет, после которого не
Алена Шишкова в Instagram показала совместные
Просмотреть все новости