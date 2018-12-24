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Вера Брежнева любит фотографировать саму себя в зеркале

Известная украинская певица, супруга продюсера и музыканта Константина Меладзе, Вера Брежнева любит фотографировать саму себя в зеркале. Об этом блондинка заявила в своем Instagram, приложив к сообщению несколько новых снимков.


Вера Брежнева любит фотографировать саму себя в зеркале

Вера Брежнева активно общается со своими поклонниками в Сети, делясь с ними самыми подробностями звездной жизни. Ее недавние сообщения были посвящены раскрутке новой песни «Люди, любите друг друга», а из самого последнего поста подписчики узнали, что их любимица любит фотографировать саму себя в зеркале.

Вера Брежнева любит фотографировать саму себя в зеркале

Оказалось, что Вера Брежнева не чужда привычки самолюбования, свойственной современной молодежи. Если певице нравится ее образ и есть свободное время, она с удовольствием позирует перед зеркалом, фиксируя этот момент в памяти своего телефона.

В ответ фолловеры забросали звезду массой комплиментов, называя ее красавицей и "просто богиней".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:00

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