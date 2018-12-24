Вера Брежнева любит фотографировать саму себя в зеркале

Вера Брежнева активно общается со своими поклонниками в Сети, делясь с ними самыми подробностями звездной жизни. Ее недавние сообщения были посвящены раскрутке новой песни «Люди, любите друг друга», а из самого последнего поста подписчики узнали, что их любимица любит фотографировать саму себя в зеркале.Оказалось, что Вера Брежнева не чужда привычки самолюбования, свойственной современной молодежи. Если певице нравится ее образ и есть свободное время, она с удовольствием позирует перед зеркалом, фиксируя этот момент в памяти своего телефона.В ответ фолловеры забросали звезду массой комплиментов, называя ее красавицей и "просто богиней".