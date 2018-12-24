Крис Кельми победил алкогольную зависимость и готовится к гастролям





В 90-х годах Крис Кельми, исполнитель хита «Ночное рандеву», имел огромную популярность. Его песни звучали на радио, нередко занимая первые строчки музыкальных хит-парадов. Потом начался спад в карьере музыканта, его стали реже приглашать на концерты, он практически перестал гастролировать. Вскоре всей стране стало известно об алкогольной зависимости музыканта, о его лечении в Таиланде вместе с телеведущей Даной Борисовой и певцом Евгением Осиным.Недавно популярный некогда Крис Кельми рассказал, лечение за границей помогло ему справиться с тяжёлой зависимостью, и сейчас он чувствует в себе силы снова заниматься музыкой и давать концерты. Уже в будущем году музыкант со своей группой планирует гастроли и много концертов.При этом бывшая возлюбленная Кельми Полина Белова рассказывает, недавно попыталась встретиться с певцом, но её просто не пустили в квартиру. Она уверяет, вместе с ним живут помощники, граждане Таджикистана, которым не выгодно, чтобы певец бросил пить, и она сомневается в его выздоровлении.Сам певец уверен, он выздоровел и теперь с новыми силами приступит к написанию новых хитов, которые вскоре услышат на концертах его поклонники. Последние же надеются, их кумир вернётся к работе, и снова будет радовать своим творчеством.