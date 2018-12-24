Модные дорогие продукты можно заменить более доступными отечественными аналогами
Модные дорогие продукты можно заменить более доступными отечественными аналогами, о чем заявили авторитетные российские диетологи. И если кто-то переживает, что не может себе купить семена чиа, ягоды годжи, киноа, батат или капусту кале, то для каждого из этих продуктов найдется достойная замена.
Сторонники здорового образа жизни называют суперфудами те продукты, в которых содержится рекордное количество полезных элементов. В это число входят и семена чиа или испанского шалфея, который может быть заменен на семена льна. Оба продукта способны оказывать противовоспалительное действие, нормализовать работу органов ЖКТ, снизить сахар в крови и способствовать выведению шлаков.
Кто не слышал про ягоды годжи, которые так активно рекламируют продавцы. Но никто из них не скажет, что аналогичное воздействие на организм окажут и родные россиянину ягоды, включая облепиху, шиповник, боярышник, клюкву и черную смородину. Все они по праву могут называться «молодильными», а цена в разы отличается от импортного, но модного продукта.
Батат ценят за высокое содержание медленных углеводов и способность готовиться без масла и соли. Но аналогичными «талантами» обладает и знакомая всем тыква. Ее компоненты активно противостоят онкологии, выводят лишнюю соль и омолаживают организм.
Крупа киноа из Южной Америки может быть заменена обычной пшенкой или зеленой гречкой. А популярная капуста кале или кейл – капустой брокколи, а также зеленью петрушки и листьями свеклы. Эффект получится тот же самый, а стоимость затрат на здоровое питание снизится значительно.
Сторонники здорового образа жизни называют суперфудами те продукты, в которых содержится рекордное количество полезных элементов. В это число входят и семена чиа или испанского шалфея, который может быть заменен на семена льна. Оба продукта способны оказывать противовоспалительное действие, нормализовать работу органов ЖКТ, снизить сахар в крови и способствовать выведению шлаков.
Кто не слышал про ягоды годжи, которые так активно рекламируют продавцы. Но никто из них не скажет, что аналогичное воздействие на организм окажут и родные россиянину ягоды, включая облепиху, шиповник, боярышник, клюкву и черную смородину. Все они по праву могут называться «молодильными», а цена в разы отличается от импортного, но модного продукта.
Батат ценят за высокое содержание медленных углеводов и способность готовиться без масла и соли. Но аналогичными «талантами» обладает и знакомая всем тыква. Ее компоненты активно противостоят онкологии, выводят лишнюю соль и омолаживают организм.
Крупа киноа из Южной Америки может быть заменена обычной пшенкой или зеленой гречкой. А популярная капуста кале или кейл – капустой брокколи, а также зеленью петрушки и листьями свеклы. Эффект получится тот же самый, а стоимость затрат на здоровое питание снизится значительно.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:34