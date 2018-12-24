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Дана Борисова снова решила устроить свою личную жизнь на шоу “Давай поженимся”

Поклонники Даны Борисовой узнали, что она снова решила устроить свою личную жизнь. Ведущая приняла участие в съемках нового выпуска шоу “Давай поженимся”, сообщив о результатах в Instagram.
Дана Борисова снова решила устроить свою личную жизнь на шоу “Давай поженимся”

Раньше знаменитость уже выходила из студии с мужчиной после участия в программе, но отношения с ним не сложились. Пара имела небольшой роман, вот только сейчас Дана Борисова считает, что это случилось из-за ее неправильного поведения. Теперь она уже имеет житейский опыт, а также четко знает, каким должен быть будущий избранник.
Дана Борисова снова решила устроить свою личную жизнь на шоу “Давай поженимся”

Звезда не отрицает, что ей нравятся спортсмены, но также хочет видеть спутником жизни человека без вредных привычек и верующего в Бога. Вместе с ведущей в студии находилась ее наследница Полина, помогающая маме сделать правильный выбор. Пока фанаты выяснили, что среди возможных женихов Борисовой был бизнесмен, охранник и культурист.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00

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