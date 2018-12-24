Дана Борисова снова решила устроить свою личную жизнь на шоу “Давай поженимся”





Раньше знаменитость уже выходила из студии с мужчиной после участия в программе, но отношения с ним не сложились. Пара имела небольшой роман, вот только сейчас Дана Борисова считает, что это случилось из-за ее неправильного поведения. Теперь она уже имеет житейский опыт, а также четко знает, каким должен быть будущий избранник.Звезда не отрицает, что ей нравятся спортсмены, но также хочет видеть спутником жизни человека без вредных привычек и верующего в Бога. Вместе с ведущей в студии находилась ее наследница Полина, помогающая маме сделать правильный выбор. Пока фанаты выяснили, что среди возможных женихов Борисовой был бизнесмен, охранник и культурист.