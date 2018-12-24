Глюкоза в Instagram поразила фанатов провокационной фотографией в бюстгальтере
Наталья Чистякова-Ионова, больше известная, как исполнительница Глюкоза, опубликовала в Instagram провокационное фото. Она позировала перед камерой в бюстгальтере, получив много лестных комплиментов в свой адрес.
Подписчики Instagram-аккаунта знаменитости моментально назвали ее «гиперсексуальной красоткой». Звезда на фотографии лежа на кровати держит белую розу у лица. По простыни разбросаны волосы, которые завиты в локоны, а шею украсило колье серебристого цвета.
Фанаты были поражены нежностью и сексуальностью артистки, после чего забросали ее восторженными комментариями. Новый пикантный снимок Глюкоза подписала - «Back to dreams («Вернуться к мечте»).
Подписчики Instagram-аккаунта знаменитости моментально назвали ее «гиперсексуальной красоткой». Звезда на фотографии лежа на кровати держит белую розу у лица. По простыни разбросаны волосы, которые завиты в локоны, а шею украсило колье серебристого цвета.
Фанаты были поражены нежностью и сексуальностью артистки, после чего забросали ее восторженными комментариями. Новый пикантный снимок Глюкоза подписала - «Back to dreams («Вернуться к мечте»).
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 06:00