Глюкоза в Instagram поразила фанатов провокационной фотографией в бюстгальтере

Подписчики Instagram-аккаунта знаменитости моментально назвали ее «гиперсексуальной красоткой». Звезда на фотографии лежа на кровати держит белую розу у лица. По простыни разбросаны волосы, которые завиты в локоны, а шею украсило колье серебристого цвета.Фанаты были поражены нежностью и сексуальностью артистки, после чего забросали ее восторженными комментариями. Новый пикантный снимок Глюкоза подписала - «Back to dreams («Вернуться к мечте»).