АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Глюкоза в Instagram поразила фанатов провокационной фотографией в бюстгальтере

Наталья Чистякова-Ионова, больше известная, как исполнительница Глюкоза, опубликовала в Instagram провокационное фото. Она позировала перед камерой в бюстгальтере, получив много лестных комплиментов в свой адрес.
Глюкоза в Instagram поразила фанатов провокационной фотографией в бюстгальтере

Подписчики Instagram-аккаунта знаменитости моментально назвали ее «гиперсексуальной красоткой». Звезда на фотографии лежа на кровати держит белую розу у лица. По простыни разбросаны волосы, которые завиты в локоны, а шею украсило колье серебристого цвета.
Фанаты были поражены нежностью и сексуальностью артистки, после чего забросали ее восторженными комментариями. Новый пикантный снимок Глюкоза подписала - «Back to dreams («Вернуться к мечте»).



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дана Борисова снова решила устроить свою личную
Глюкоза в Instagram поразила фанатов
Космический “труп” помог астрономам найти
Эксперты рассказали о главных разочарованиях
OnePlus заподозрили в уловках для рекламы
В Дубае установили самую большую новогоднюю
Ученые: Уран изменил свое положение после
Эксперты представили ТОП-5 лучших женских
Ученые рассказали, как будет меняться мужской
На «России 1» ведущие рассказали об эффективности
Ученые: Сокращение соли в рационе вдвое снизит
Эксперты назвали 5 признаков настоящего лидера
Ученые назвали лучшие напитки для утреннего
Алена Савкина ушла в декрет, после которого не
Алена Шишкова в Instagram показала совместные
Юрий Яковлев придумал культовую фразу на съемках
Рамзан Кадыров в интервью рассказал о своих
Сергей Шнуров высмеял звезд за желание выставлять
Ученые: Кашель может быть симптомом нескольких
Евгения Медведева спровоцировала слухи о
Ксения Бородина открыла семейный развлекательный
Любовь Успенская сменила имидж перед новогодними
Ани Лорак накануне развода была замечена в
Ученые выясняли точную дату отказа от новогодних
«Поступил как негодяй и за это пожинаю плоды»:
Анита Цой вынашивала в спине личинку мухи после
Накануне праздников Лох-Несское чудовище снова
Одесские специалисты обтянули кожей салон и кузов
Новогодний парад: Мировые знаменитости
Ученые нашли способ запечатлить снимок
Просмотреть все новости