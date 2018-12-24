Космический “труп” помог астрономам найти недостающую звездную пыль после взрыва сверхновых





Этот объект состоит из останков небесных тел, а также имеет необычное количество изотопов азота, кислорода и углерода в составе газа, отделившегося перед превращением туманности в белого карлика. Звездная пыль, которую так искали ученые, формируется после выброса материала, имеющего в составе тяжелые элементы во время взрыва сверхновой.Из нее потом формируется внутренняя часть звезд, а также аналогичный состав можно найти в метеоритах. Специалисты выяснили, что после нестабильности обычного космического объекта возникает “гелиевая вспышка”, после чего водородная оболочка расталкивается раскаленным веществом ядра. Такие процессы приводят к образованию пыли в звездах.