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Космический “труп” помог астрономам найти недостающую звездную пыль после взрыва сверхновых

Астрономы зафиксировали загадочную туманность К4-47, расположенную от Земли на расстоянии 15000 световых лет. Они сразу назвали ее космическим “трупом”, который помог найти недостающую звездную пыль после взрыва сверхновых.
Космический “труп” помог астрономам найти недостающую звездную пыль после взрыва сверхновых

Этот объект состоит из останков небесных тел, а также имеет необычное количество изотопов азота, кислорода и углерода в составе газа, отделившегося перед превращением туманности в белого карлика. Звездная пыль, которую так искали ученые, формируется после выброса материала, имеющего в составе тяжелые элементы во время взрыва сверхновой.

Из нее потом формируется внутренняя часть звезд, а также аналогичный состав можно найти в метеоритах. Специалисты выяснили, что после нестабильности обычного космического объекта возникает “гелиевая вспышка”, после чего водородная оболочка расталкивается раскаленным веществом ядра. Такие процессы приводят к образованию пыли в звездах.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00

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