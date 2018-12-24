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Эксперты рассказали о главных разочарованиях фанатов Apple в 2018 году

Компания давно завоевала большое количество фанатов, однако ей не всегда удается угодить всем потребителям. Эксперты рассказали о главных разочарованиях поклонников Apple в 2018 году.
Эксперты рассказали о главных разочарованиях фанатов Apple в 2018 году

Американская корпорация Apple старается ежегодно удивлять и радовать своих поклонников новинками в мире техники. Несмотря на армии довольных потребителей, всегда остается процент недовольных лиц. В Сети появился список главных разочарований потребителей за 2018 год.

На первое место вышла ситуация с презентациями новинок. По заявлению юзеров, большое количество информации "сливалось" в Интернет. Второе место заняло сообщение о прекращении производства смартфонов iPhone 6S и iPhone SE. Тройку лидеров закрывает подорожание фирменных девайсов.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 04:00

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