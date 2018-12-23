Алена Савкина ушла в декрет, после которого не планирует возвращаться в периметр «Дома-2»





Сейчас, к счастью, здоровью девушки и ее малыша ничего не угрожает, однако, чтобы ограничить себя от негативных эмоций и переживаний, она приняла решение уйти в декретный отпуск. Вместе со своей мамой она нашла уютную квартиру в Москве, где и проведет остаток беременности.Стоит отметить, что Алена еще не знает, вернется ли после родов в периметр реалити-шоу, как ее старшая сестра. Многие зрители считают, что все это из-за присутствия на Поляне Ильи Яббарова, которому будут навязывать отцовство и заставлять проявлять внимание сыну.Кроме того, поклонники уверены, что не хочет возвращаться на «Дом-2» Савкина еще и потому, что ее обязательно будут уговаривать помириться с отцом ребенка, простить его поведение, отсутствие помощи во время беременности, и начать новую жизнь, аргументируя это тем, что мальчику нужна полноценная семья.Напомним, что предварительная дата родов назначена на конец января, поэтому до встречи с малышом у Алены остаются считанные недели.