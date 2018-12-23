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Алена Савкина ушла в декрет, после которого не планирует возвращаться в периметр «Дома-2»

Многие зрители телепроекта «Дом-2» с интересом наблюдали за тем, как Алена Савкина вынашивает своего ребенка. Вместе с ней они переживали расставание с Ильей Яббаровым, ссоры с Ольгой Рапунцель и Дмитрием Дмитренко, а также другие проблемы, связанные с беременностью.

Сейчас, к счастью, здоровью девушки и ее малыша ничего не угрожает, однако, чтобы ограничить себя от негативных эмоций и переживаний, она приняла решение уйти в декретный отпуск. Вместе со своей мамой она нашла уютную квартиру в Москве, где и проведет остаток беременности.

Алена Савкина ушла в декрет, после которого не планирует возвращаться в периметр «Дома-2»

Стоит отметить, что Алена еще не знает, вернется ли после родов в периметр реалити-шоу, как ее старшая сестра. Многие зрители считают, что все это из-за присутствия на Поляне Ильи Яббарова, которому будут навязывать отцовство и заставлять проявлять внимание сыну.

Кроме того, поклонники уверены, что не хочет возвращаться на «Дом-2» Савкина еще и потому, что ее обязательно будут уговаривать помириться с отцом ребенка, простить его поведение, отсутствие помощи во время беременности, и начать новую жизнь, аргументируя это тем, что мальчику нужна полноценная семья.

Напомним, что предварительная дата родов назначена на конец января, поэтому до встречи с малышом у Алены остаются считанные недели.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:02

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