Ученые рассказали, как будет меняться мужской пенис с возрастом





Ученые решили предупредить мужчин и рассказать им, к чему нужно готовиться. С возрастом внешний вид полового органа будет видоизменяться, и этого не избежать. Также изменится структура мошонки, кожно-мышечное мешковидное образование утратит былую эластичность и будет провисать. Но не стоит переживать за работоспособность органа – она не пострадает. Из-за того, что в пожилом возрасте циркуляция крови в области малого таза снижается, размер полового члена может уменьшиться, также на это влияет жировая прослойка. Однако решить данную проблему можно с помощью физических нагрузок.Пожилые представители сильной половины человечества начинают жаловаться на то, что чувствительность пениса снижена и это препятствует достижению оргазма. Еще ученые отметили, что цвет головки может становиться фиолетовым. Если появляются какие-либо проблемы с половым органом, то стоит сразу обратиться к специалисту и не начинать заниматься самолечение.