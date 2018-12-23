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Ученые рассказали, как будет меняться мужской пенис с возрастом

Ученые провели исследования и выяснили, как будет меняться мужской пенис с возрастом По мнению экспертов, на его состояние влияет отвисание мошонки, набор лишнего веса и другие факторы.
Ученые рассказали, как будет меняться мужской пенис с возрастом

Ученые решили предупредить мужчин и рассказать им, к чему нужно готовиться. С возрастом внешний вид полового органа будет видоизменяться, и этого не избежать. Также изменится структура мошонки, кожно-мышечное мешковидное образование утратит былую эластичность и будет провисать. Но не стоит переживать за работоспособность органа – она не пострадает. Из-за того, что в пожилом возрасте циркуляция крови в области малого таза снижается, размер полового члена может уменьшиться, также на это влияет жировая прослойка. Однако решить данную проблему можно с помощью физических нагрузок.

Пожилые представители сильной половины человечества начинают жаловаться на то, что чувствительность пениса снижена и это препятствует достижению оргазма. Еще ученые отметили, что цвет головки может становиться фиолетовым. Если появляются какие-либо проблемы с половым органом, то стоит сразу обратиться к специалисту и не начинать заниматься самолечение.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 23:00

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