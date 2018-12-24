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OnePlus заподозрили в уловках для рекламы смартфона OnePlus 6T

Пользователи Сети заподозрили китайскую компанию OnePlus в уловках для рекламы смартфона OnePlus Т6. На данный момент от разработчика не поступило ни каких официальных комментариев.
OnePlus заподозрили в уловках для рекламы смартфона OnePlus 6T

По предположениям потребительской аудитории, в рекламном видео демонстрируют не тот девайс, который предлагают приобрести. Для примера приводится различие во внешности между дизайном заявленной модели от той, которая показывается. Представленный гаджет полностью безрамочный, а заявленный смартфон имеет рамки, в том числе достаточно широкую нижнюю.

В Интернете уже появлялась фотография на которой возможно рассмотреть дизайн прототипа одной из моделей OnePlus. Однако, средства массовой коммуникации оговаривает тот момент, что внешние характеристики смартфона могут еще поменяться.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 03:00

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