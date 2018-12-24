OnePlus заподозрили в уловках для рекламы смартфона OnePlus 6T





По предположениям потребительской аудитории, в рекламном видео демонстрируют не тот девайс, который предлагают приобрести. Для примера приводится различие во внешности между дизайном заявленной модели от той, которая показывается. Представленный гаджет полностью безрамочный, а заявленный смартфон имеет рамки, в том числе достаточно широкую нижнюю.В Интернете уже появлялась фотография на которой возможно рассмотреть дизайн прототипа одной из моделей OnePlus. Однако, средства массовой коммуникации оговаривает тот момент, что внешние характеристики смартфона могут еще поменяться.