В Дубае установили самую большую новогоднюю игрушку





Чтобы собрать огромную новогоднюю игрушку сотрудникам торгового центра пришлось нанять 15 рабочих, которые с помощью техники смогли соединить все «дольки» воедино. А сама конструкция очень напоминает очищенный апельсин и будет находиться в здании до конца первого месяца 2019 года. Уже известно, что гигантское новогоднее украшение попало в Книгу рекордов Гиннесса.Примечательно, что весь торговый комплекс в 2017 также попадал в эту книгу. И не удивительно, ведь его площадь составляет почти 4 млн кв. метров. Там расположились более 1 тыс магазинов, кафе и ресторанов. А в океанариуме Dubai Aquarium также в прошлом году установили самый огромный в мире (на тот момент) OLED-экран размером почти 710 кв. м.