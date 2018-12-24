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В Дубае установили самую большую новогоднюю игрушку

В павильоне Star Atrium торгового центра The Dubai Mall в Дубае заняла свое законное место гигантская новогодняя игрушка в форме ярко-красного шара. Весит украшение больше тонны, его ширина 4,7 метров, а высота около 6,6 метров.

В Дубае установили самую большую новогоднюю игрушку

Чтобы собрать огромную новогоднюю игрушку сотрудникам торгового центра пришлось нанять 15 рабочих, которые с помощью техники смогли соединить все «дольки» воедино. А сама конструкция очень напоминает очищенный апельсин и будет находиться в здании до конца первого месяца 2019 года. Уже известно, что гигантское новогоднее украшение попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Примечательно, что весь торговый комплекс в 2017 также попадал в эту книгу. И не удивительно, ведь его площадь составляет почти 4 млн кв. метров. Там расположились более 1 тыс магазинов, кафе и ресторанов. А в океанариуме Dubai Aquarium также в прошлом году установили самый огромный в мире (на тот момент) OLED-экран размером почти 710 кв. м.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:00

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