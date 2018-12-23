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Ксения Бородина открыла семейный развлекательный комплекс TeikaBoom

Вчера, 22 декабря, свой день рождения отмечала младшая дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова Теона. Ей исполнилось 3 года.

В честь этого события малышке подарили множество красивых и полезных подарков, однако, как оказалось, главный подарок все же сделали ее родители – открыли семейно-развлекательный комплекс «Тейкабум», где и проходил праздник.

Ксения Бородина открыла семейный развлекательный комплекс TeikaBoom

Ксения и Курбан решили совместить день рождение дочери с открытием, наглядно показав своим подписчикам, как весело можно отмечать детские праздники в их заведении.

«Мы очень долго к этому шли, хочу сказать огромное спасибо моему мужу за идею и организацию. Мечта каждого ребенка иметь такой игровой городок и мы рады всем вам! Ждем вас всех в гости!», - написала ведущая телепроекта «Дом-2», опубликовав видео, в котором показала, как выглядит комплекс внутри.

Ксения Бородина открыла семейный развлекательный комплекс TeikaBoom

Стоит отметить, что у заведения уже есть сайт и своя страница в социальной сети Instagram, откуда можно узнать много интересной информации, а также наглядно увидеть все имеющиеся зоны.

Так, в частности, у комплекса есть 7 комнат для проведения праздников, каждая из которых имеет особый мультяшный дизайн, большая игровая зона, насчитывающая более 30 различных аттракционов, а также семейный ресторан и уютное кафе со специально разработанным детским меню.

Ксения Бородина открыла семейный развлекательный комплекс TeikaBoom

Находится «Тейкабум» в торгово-развлекательном центре «Ривьера» на втором этаже и работает ежедневно с 8 утра и до 10 вечера.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:53

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