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На «России 1» ведущие рассказали об эффективности гомеопатии, признанной РАН лженаукой

Вчера в эфире телепередачи «Утро России», которую транслирует канал «Россия 1», ведущий Денис Стойков и его коллега Елена Николаева вместе с экспертом Инессой Миненковой заявили, что эффективность гомеопатии доказана научным путем, и ее популярность среди пациентов растет. Но в прошлом году сотрудники РАН назвали ее лженаукой.
На «России 1» ведущие рассказали об эффективности гомеопатии, признанной РАН лженаукой

Ведущие программы рассказали зрителям, что многие звезды шоу-бизнеса прибегают к лечению некоторых заболеваний с помощью гомеопатии. Например, Кэтрин Зета-Джонс, Шер и Синди Кроуфорд практикуют лечение осиных укусов и ссадин специальными сахарными шариками. Однако, на каких экспертов Николаева и Стойков ссылаются, так и не прозвучало. Также они предоставили в качестве аргумента соцопрос, где многие из людей признали гомеопатические препараты эффективными. По словам ведущих, многие врачи подтверждают, данный способ лечения, однако, имен этих врачей зрители также не услышали. Инесса Миненко (Профессор Московского государственного университета) также не привела ни одного доказательства и утверждала, что гомеопатия способна справиться с многими заболеваниями.

По результатам опроса, которые предоставляет ВЦИОМ, более 50% населения России знакомы с этим понятием, и действительно ощутили на себе эффект. Но также есть 41% лиц, кто с ней знаком, но не пользовались, а также число особ, не знающих, какие лекарства можно считать гомеопатическими - составил 21%.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:00

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