Эксперты представили ТОП-5 лучших женских автомобилей 2018 года





Изучив потребительский рынок эксперты определили пять марок автомобилей, которые предпочитают женщины. По результатам исследования, представительницы слабого пола выбирают компактные и легкие в управлении машины. Лидерскую позицию занял Daewoo Matix. Дизайнерские характеристики авто не отличаются особым изыском или удобством. Женщины выбирают его за простоту в управлении. Вторую ступень рейтинга занял миниатюрный сити-кар Kia Picanto. Данное средство передвижения идеальное для поездок среди городских пробок. На третьей строчки разместилось неприхотливое и надежное авто Skoda Fabia. Эта модель нетребовательна в уходе, и не нуждается в больших денежных вложениях во время ремонта.Недалеко от лидерской тройки расположились такие автомобили, как Citroen C4 и Opel Corsa, они заняли четвертое и пятое места соответственно.