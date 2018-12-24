Эксперты представили ТОП-5 лучших женских автомобилей 2018 года
Эксперты представили список лучших женских автомобилей 2018 года. Благодаря изучению рынка было определенно пять марок.
Изучив потребительский рынок эксперты определили пять марок автомобилей, которые предпочитают женщины. По результатам исследования, представительницы слабого пола выбирают компактные и легкие в управлении машины. Лидерскую позицию занял Daewoo Matix. Дизайнерские характеристики авто не отличаются особым изыском или удобством. Женщины выбирают его за простоту в управлении. Вторую ступень рейтинга занял миниатюрный сити-кар Kia Picanto. Данное средство передвижения идеальное для поездок среди городских пробок. На третьей строчки разместилось неприхотливое и надежное авто Skoda Fabia. Эта модель нетребовательна в уходе, и не нуждается в больших денежных вложениях во время ремонта.
Недалеко от лидерской тройки расположились такие автомобили, как Citroen C4 и Opel Corsa, они заняли четвертое и пятое места соответственно.
Изучив потребительский рынок эксперты определили пять марок автомобилей, которые предпочитают женщины. По результатам исследования, представительницы слабого пола выбирают компактные и легкие в управлении машины. Лидерскую позицию занял Daewoo Matix. Дизайнерские характеристики авто не отличаются особым изыском или удобством. Женщины выбирают его за простоту в управлении. Вторую ступень рейтинга занял миниатюрный сити-кар Kia Picanto. Данное средство передвижения идеальное для поездок среди городских пробок. На третьей строчки разместилось неприхотливое и надежное авто Skoda Fabia. Эта модель нетребовательна в уходе, и не нуждается в больших денежных вложениях во время ремонта.
Недалеко от лидерской тройки расположились такие автомобили, как Citroen C4 и Opel Corsa, они заняли четвертое и пятое места соответственно.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 00:00