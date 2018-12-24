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Эксперты представили ТОП-5 лучших женских автомобилей 2018 года

Эксперты представили список лучших женских автомобилей 2018 года. Благодаря изучению рынка было определенно пять марок.
Эксперты представили ТОП-5 лучших женских автомобилей 2018 года

Изучив потребительский рынок эксперты определили пять марок автомобилей, которые предпочитают женщины. По результатам исследования, представительницы слабого пола выбирают компактные и легкие в управлении машины. Лидерскую позицию занял Daewoo Matix. Дизайнерские характеристики авто не отличаются особым изыском или удобством. Женщины выбирают его за простоту в управлении. Вторую ступень рейтинга занял миниатюрный сити-кар Kia Picanto. Данное средство передвижения идеальное для поездок среди городских пробок. На третьей строчки разместилось неприхотливое и надежное авто Skoda Fabia. Эта модель нетребовательна в уходе, и не нуждается в больших денежных вложениях во время ремонта.

Недалеко от лидерской тройки расположились такие автомобили, как Citroen C4 и Opel Corsa, они заняли четвертое и пятое места соответственно.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 00:00

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