Ученые: Сокращение соли в рационе вдвое снизит риск смерти





Авторы исследования проанализировали состояние здоровья людей, живущих в китайской провинции Шаньдун. Возрастная группа состояла из добровольцев от 25 до 69 лет. Местная кухня считается одной из самых солесодержащих в стране, а из-за того, что провинция сильно населена, можно сделать вывод, здесь население более подвержено бесконтрольному потреблению соли. Ученые взяли на контроль показатели артериального давления добровольцев, а также анализ мочи, чтобы определить в ней уровень натрия. Полученные результаты сравнили с уровнем смертности и результат показал, что 20% смертей связаны с переизбытком соли в организме.В итоге выяснилось, что дневная норма соли среднего китайца превышена в несколько раз. По данным ВОЗ, норма соли составляет около 5 гр. для взрослого человека. Однако ученые рекомендуют сократить ее потребление, поскольку это поможет снизить риск инсульта и других заболеваний.