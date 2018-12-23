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Ученые: Сокращение соли в рационе вдвое снизит риск смерти

Китайские ученые провели исследования и выяснили, что сокращение потребления соли хотя бы на 25% снизит риск заболеваний сердца и даже летального исхода вдвое. В эксперименте приняли участие около 13000 человек.
Ученые: Сокращение соли в рационе вдвое снизит риск смерти

Авторы исследования проанализировали состояние здоровья людей, живущих в китайской провинции Шаньдун. Возрастная группа состояла из добровольцев от 25 до 69 лет. Местная кухня считается одной из самых солесодержащих в стране, а из-за того, что провинция сильно населена, можно сделать вывод, здесь население более подвержено бесконтрольному потреблению соли. Ученые взяли на контроль показатели артериального давления добровольцев, а также анализ мочи, чтобы определить в ней уровень натрия. Полученные результаты сравнили с уровнем смертности и результат показал, что 20% смертей связаны с переизбытком соли в организме.

В итоге выяснилось, что дневная норма соли среднего китайца превышена в несколько раз. По данным ВОЗ, норма соли составляет около 5 гр. для взрослого человека. Однако ученые рекомендуют сократить ее потребление, поскольку это поможет снизить риск инсульта и других заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:00

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