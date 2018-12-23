«Поступил как негодяй и за это пожинаю плоды»: Арсен Одзелашвили ответил на обвинения редакторов журнала «Дом-2»

«Приходить и раскрывать душу перед коллективом, которого ты еще не знаешь это нелепо. Где вы видели человека, который заходит и говорит, что у него восемь судимостей? Ну серьезно, давайте говорить честно», - начал он.





Многие зрители были очарованы поведением молодого человека, однако до тех пор, пока на официальной странице журнала «Дом-2» в Instagram не появилась новость о том, что несколько лет назад он бросил избранницу с маленьким ребенком и отказывается платить алименты, так как не считает его своим.Некоторое время парень никак не комментировал эту информацию, но позже все-таки признался, что до прихода на реалити-шоу у него действительно была девушка, которая сообщила ему о беременности, но он не был уверен, что отцом малыша является именно он, поскольку эта девушка параллельно строила отношения с другим мужчиной.Тогда Арсен дал избраннице денег на аборт и попросил его больше не беспокоить, но сейчас, когда об этом всем стало известно на всю страну, он готов сделать ДНК-тест, и если результаты будут положительные, то он начнет выплачивать алименты.Впрочем, пользователи Сети все равно раскритиковали Одзелашвили, ведь ранее он ничего не делал для того, чтобы установить, его это ребенок растет или нет, а также скрывал ото всех правду, в надежде, что никто ничего не узнает. Участник решил попробовать оправдаться.По его словам, изначально ему не хотелось говорить о сыне и в этом главная ошибка, ведь если бы он сразу обо всем рассказал, то сейчас бы не испытывал такого негативного отношения со стороны зрителей.Арсен понимает, что тот факт, что он не помогает ребенку, его никак не красит, но объясняться за это он не будет, считая, что таким поступкам оправданий нет.