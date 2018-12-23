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Эксперты назвали 5 признаков настоящего лидера

Глава и основатель зарубежного кадрового агентства New Avenue Capital в одном из своих интервью рассказал, что простое резюме не покажет настоящего лидера. По его словам есть пять признаков, которые помогут работодателю не пропустить кандидата с лидерскими способностями, сообщает портал Слово и Дело.
Эксперты назвали 5 признаков настоящего лидера

Основатель New Avenue Capital за всю свою карьеру провел около 5 тыс. собеседований в 35 государствах и знает, что должно быть в человеке, чтобы можно было уверенно назвать его лидером. Итак, первый признак, это равное отношение к людям из разных социальных прослоек. Если человек одинаково приветлив с директором и с простым уборщиком, значит, в нем есть качества лидера. Второй признак- это умение убедить людей пойти за ним. Данная способность позволит лидеру собрать отличную и сплоченную команду.

Когда человек умеет признавать свои ошибки, значит он лидер, и это третий признак. Умение с ответственностью отнестись к поражению и взять вину на себя. Четвертый признак - это отсутствие большого эго и понимание, что невозможно знать все на свете. И заключительный признак, это элементарное понимание, что отдых должен занимать одну и самых главных позиций в жизни. Если работать сутками напролет, это может привести к перегоранию.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:32

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