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Ученые назвали лучшие напитки для утреннего пробуждения

Зарубежные ученые назвали напитки, которые лучше всего помогают людям проснуться после утреннего подъема. В список вошли четыре названия.
Ученые назвали лучшие напитки для утреннего пробуждения

По информации зарубежного источника, исследователи определили четыре напитка, которые помогут человеку пробудиться и набраться энергии на весь день. Несмотря на то, что многие люди считают кофе лучшим утренним напитком, эксперты предлагают попробовать ряд его «заменителей».
Ученные утверждают, что стакан молока с добавлением банана и клубники наполнит организм кальцием и создаст ощущение сытости на долгое время. Для активного дня можно утром выпить чашечку зеленого чая, который содержит кофеин и антиоксиданты. Он не только бодрит, а еще является профилактическим средством против ряда заболеваний. Теплая вода с добавлением лимона очищает организм от всевозможных токсинов и укрепляет иммунитет. Также, такой напиток замедляет старение всего организме и снижает уровень глюкозы в крови. Еще одним не менее полезным напитком считается кокосовая вода, которая содержит большое количество минералов и витаминов.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:16

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