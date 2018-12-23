Ученые назвали лучшие напитки для утреннего пробуждения





По информации зарубежного источника, исследователи определили четыре напитка, которые помогут человеку пробудиться и набраться энергии на весь день. Несмотря на то, что многие люди считают кофе лучшим утренним напитком, эксперты предлагают попробовать ряд его «заменителей».Ученные утверждают, что стакан молока с добавлением банана и клубники наполнит организм кальцием и создаст ощущение сытости на долгое время. Для активного дня можно утром выпить чашечку зеленого чая, который содержит кофеин и антиоксиданты. Он не только бодрит, а еще является профилактическим средством против ряда заболеваний. Теплая вода с добавлением лимона очищает организм от всевозможных токсинов и укрепляет иммунитет. Также, такой напиток замедляет старение всего организме и снижает уровень глюкозы в крови. Еще одним не менее полезным напитком считается кокосовая вода, которая содержит большое количество минералов и витаминов.