Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками





Перед Новым годом люди окутаны предпраздничной суетой, заняты приготовлениями подарков близким людям, а также продумывают, как красиво и со вкусом нарядить не только дом, но и главную красавицу новогодней ночи — ёлку. Из года в год поклонники большинства знаменитостей с нетерпением ждут, когда же их кумиры покажут свои шикарные праздничные украшения, чтобы оценить способности дизайнеров, которых для этого звёзды и нанимают. Первой в рейтинге самых красивых оказалась ёлка королевы Великобритании Елизаветы II. Она не изменяет своим традициям, украшая всё в красном и золотом цвете, считая, что это и придаёт ощущение счастья и Рождества. Кроме того, такая нарядная красавица по личному приказу королевы стоит в замке Сандрингем до 6 февраля. Традиция сложилась в честь памяти об отце Елизаветы II, умершем именно в этот день.Следующей на очереди оказалась ёлка зарубежной актрисы Гвинет Пэлтроу, которая в этом году выделяется на фоне всех остальных чувственностью, уютом и неброскостью — на ней присутствуют фигурки белых голубей, серебряные и красные шары. Всё дело в том, считают поклонники, что в 2018 голливудская красавица вышла замуж и всё ещё находится на волне романтики, нежности и необъятной любви. Впрочем, это можно легко заметить по снимку знаменитости в своём Instagram.Похвастаться своей ёлкой в этом году, к удивлению поклонников, решила и Синди Кроуфорд. Публика заметила, что количество и характер украшений, скорее всего, напрямую связаны с её внутренним состоянием и настроением, ведь накануне праздников общественность буквально потрясла новость о её возможном разводе с супругом после 20-летней совместной жизни. Сама же звезда слегка улыбается на камеру, но в глазах читается явная усталость и грусть, да вот ёлка позади неё выглядит не совсем празднично — на пушистой красавице в хаотичном порядке развешены несколько флажков, пара шаров и традиционная гирлянда.Актриса Кэтрин Зета-Джонс в нынешнем году украсила свою новогоднюю ёлку особенно стильно, ведь с недавнего времени является собственницей бренда домашних товаров. Проявить себя в дизайне интерьера звезда решила в первую очередь во время преображения собственной квартиры в Нью-Йорке, затем последовал дом на Багамах, ну а теперь очередь дошла и до новогоднего декора уютного жилья. Поклонники уже оценили идеальное сочетание золотых шаров, атласных белых лент и живых цветов, признав, что смотрится это весьма дорого, но при этом не выглядит чересчур пафосно.Оригинальной оказалась ёлка Евы Лонгории, которая, несмотря на проживание в довольно тёплых краях, тоже принесла в дом праздничное настроение, установив пышную «красавицу» прямо посреди пляжа перед домом. Особенно забавно смотрятся снимки актрисы возле ёлки, которая радуется наступлению Нового года в купальнике и солнцезащитных очках.Наиболее оригинальной и трогательной, если судить по комментариям пользователей в социальных сетях, стала необычная «живая» ёлка певицы Бейонсе. Звезда продемонстрировала подписчикам в Instagram общий снимок с дочерью, которую, собственно, и нарядила, как пышную золотую ёлочку. Фанатам такой творческий подход звезды к празднику пришёлся по вкусу.