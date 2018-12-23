АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Алена Шишкова в Instagram показала совместные снимки с Тимати и наследницей Алисой

Бывшая гражданская жена известного российского рэп-исполнителя Тимати Алена Шишкова в своем блоге Instagram опубликовала серию фотографий, где можно увидеть самого певца, его мать, и их общую с музыкантом дочь Алису. Поклонники засыпали модель восторженными комментариями.

Алена Шишкова в Instagram показала совместные снимки с Тимати и наследницей Алисой

Тимати и Алену Шишкову уже давно не связывают романтические отношения, однако у них растет дочь Алиса и пара приняла решение воспитывать ее, объединив усилия. В канун новогодних праздников певец все чаще посещает дом, где живет его бывшая возлюбленная и маленькая наследница. Модель решила поделиться с подписчиками в Instagram свежими фотографиями, где можно увидеть всю семью в сборе.

Читатели блога Шишковой с восторгом приняли новый пост. Кто-то отметил, что на снимках царит атмосфера крепкой семьи. Многие написали, что Алиса очень похожа на свою бабушку Симону Юнусову.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали лучшие напитки для утреннего
Алена Савкина ушла в декрет, после которого не
Алена Шишкова в Instagram показала совместные
Юрий Яковлев придумал культовую фразу на съемках
Рамзан Кадыров в интервью рассказал о своих
Сергей Шнуров высмеял звезд за желание выставлять
Ученые: Кашель может быть симптомом нескольких
Евгения Медведева спровоцировала слухи о
Ксения Бородина открыла семейный развлекательный
Любовь Успенская сменила имидж перед новогодними
Ани Лорак накануне развода была замечена в
Ученые выясняли точную дату отказа от новогодних
«Поступил как негодяй и за это пожинаю плоды»:
Анита Цой вынашивала в спине личинку мухи после
Накануне праздников Лох-Несское чудовище снова
Одесские специалисты обтянули кожей салон и кузов
Новогодний парад: Мировые знаменитости
Ученые нашли способ запечатлить снимок
Ксения Бородина: «Собрать всю семью на фотосессию
Джастин Бибер и Хейли Болдуин показали в
Госпитализированный Егор Крид рассказал о
Традиция делать копилки в форме поросят пришла в
В Сети обсуждают фотографию угнанного
Александра Черно и Иосиф Оганесян отметят медовый
Компания Netflix снимет сериал по книге о
Украинские водители отремонтировали за свои
У Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко могут
Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что
Названы самые ожидаемые технологические
Названы 5 лучших комедийных мелодрам для
Просмотреть все новости