Алена Шишкова в Instagram показала совместные снимки с Тимати и наследницей Алисой

Тимати и Алену Шишкову уже давно не связывают романтические отношения, однако у них растет дочь Алиса и пара приняла решение воспитывать ее, объединив усилия. В канун новогодних праздников певец все чаще посещает дом, где живет его бывшая возлюбленная и маленькая наследница. Модель решила поделиться с подписчиками в Instagram свежими фотографиями, где можно увидеть всю семью в сборе.Читатели блога Шишковой с восторгом приняли новый пост. Кто-то отметил, что на снимках царит атмосфера крепкой семьи. Многие написали, что Алиса очень похожа на свою бабушку Симону Юнусову.