Ксения Бородина: «Собрать всю семью на фотосессию - это просто что-то невероятное»





Так, по словам знаменитости, собрать всю семью для красивых фотографий задача не из легких. Сначала нужно найти красивую студию в декабре, поскольку в этом месяце они все заняты, потом – уговорить мужчин туда приехать, далее найти красивые наряды и животных в аренду. После всего этого нужно приехать, накраситься, собраться и встать в кадр.Однако это еще не самое сложное, ведь труднее всего сделать так, чтобы все одновременно смотрели в кадр и улыбались. Теледива призналась, что ей этого сделать так и не удалось из-за Теи. Маруся и Омар уже взрослые и слушают фотографа, а вот 3-летней малышке делать то, что просят, скучно, поэтому итог очевиден.Впрочем, несмотря на все эти проблемы, Бородиной очень понравилась фотосессия и она даже попросила скинуть ей на телефон одно необработанное фото, чтобы поскорее поделиться им со своими фанатами.