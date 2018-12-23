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Ксения Бородина: «Собрать всю семью на фотосессию - это просто что-то невероятное»

Несколько дней назад популярная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина ходила вместе со своей семьей на зимнюю фотосессию, а после решила рассказать своим подписчикам в социальной сети Instagram, каких усилий ей стоило сделать несколько удачных снимков.

Так, по словам знаменитости, собрать всю семью для красивых фотографий задача не из легких. Сначала нужно найти красивую студию в декабре, поскольку в этом месяце они все заняты, потом – уговорить мужчин туда приехать, далее найти красивые наряды и животных в аренду. После всего этого нужно приехать, накраситься, собраться и встать в кадр.

Ксения Бородина: «Собрать всю семью на фотосессию - это просто что-то невероятное»

Однако это еще не самое сложное, ведь труднее всего сделать так, чтобы все одновременно смотрели в кадр и улыбались. Теледива призналась, что ей этого сделать так и не удалось из-за Теи. Маруся и Омар уже взрослые и слушают фотографа, а вот 3-летней малышке делать то, что просят, скучно, поэтому итог очевиден.

Впрочем, несмотря на все эти проблемы, Бородиной очень понравилась фотосессия и она даже попросила скинуть ей на телефон одно необработанное фото, чтобы поскорее поделиться им со своими фанатами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:31

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