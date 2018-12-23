Ксения Бородина: «Собрать всю семью на фотосессию - это просто что-то невероятное»
Несколько дней назад популярная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина ходила вместе со своей семьей на зимнюю фотосессию, а после решила рассказать своим подписчикам в социальной сети Instagram, каких усилий ей стоило сделать несколько удачных снимков.
Так, по словам знаменитости, собрать всю семью для красивых фотографий задача не из легких. Сначала нужно найти красивую студию в декабре, поскольку в этом месяце они все заняты, потом – уговорить мужчин туда приехать, далее найти красивые наряды и животных в аренду. После всего этого нужно приехать, накраситься, собраться и встать в кадр.
Однако это еще не самое сложное, ведь труднее всего сделать так, чтобы все одновременно смотрели в кадр и улыбались. Теледива призналась, что ей этого сделать так и не удалось из-за Теи. Маруся и Омар уже взрослые и слушают фотографа, а вот 3-летней малышке делать то, что просят, скучно, поэтому итог очевиден.
Впрочем, несмотря на все эти проблемы, Бородиной очень понравилась фотосессия и она даже попросила скинуть ей на телефон одно необработанное фото, чтобы поскорее поделиться им со своими фанатами.
Так, по словам знаменитости, собрать всю семью для красивых фотографий задача не из легких. Сначала нужно найти красивую студию в декабре, поскольку в этом месяце они все заняты, потом – уговорить мужчин туда приехать, далее найти красивые наряды и животных в аренду. После всего этого нужно приехать, накраситься, собраться и встать в кадр.
Однако это еще не самое сложное, ведь труднее всего сделать так, чтобы все одновременно смотрели в кадр и улыбались. Теледива призналась, что ей этого сделать так и не удалось из-за Теи. Маруся и Омар уже взрослые и слушают фотографа, а вот 3-летней малышке делать то, что просят, скучно, поэтому итог очевиден.
Впрочем, несмотря на все эти проблемы, Бородиной очень понравилась фотосессия и она даже попросила скинуть ей на телефон одно необработанное фото, чтобы поскорее поделиться им со своими фанатами.