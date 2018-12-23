Юрий Яковлев придумал культовую фразу на съемках «Иронии судьбы» из-за тухлой рыбы





В разговоре с Борисом Корчевниковым артистки вспомнили о дружбе с Юрием Яковлевым, сыгравшем Ипполита в «Иронии судьбы». Скончавшийся более пяти лет назад исполнитель много внимания уделил данному персонажу. Во время съемок ему пришлось даже съесть тухлую рыбу, после которой он случайно сказал фразу, ставшую культовой. На площадке не оказалось холодильника, поэтому пища стояла несколько дней в одной из комнат. Актер импровизировал и сказал: «Какая же гадость эта ваша заливная рыба».По словам Валентины Талызиной, Юрий Яковлев просто не мог поступить иначе. «Иронию судьбы» снимали на дорогую камеру, а пленка в то время была достаточно дорогой. Исполнитель не знал об испорченности рыбы, однако не стал портить кадр. В результате режиссеры киноленты решили не переснимать сцену и оставили фразу, ставшую культовой.