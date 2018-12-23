Рамзан Кадыров в интервью рассказал о своих музыкальных талантах





Рамзан Кадыров поделился своими воспоминаниями из детства, и рассказала, что пел всегда хорошо. Его вокальная карьера началась в 5 лет. Что касается жанров, то с рэпом пока не складывается, а вот «Три танкиста» и «В лесу родилась елочка» его визитные карточки. Пользователи социальных сетей отметили, что около года назад им попадалась видеозапись, где политик исполняет чеченский блюз. И люди отметили, что он обладает хорошим голосом.Не так давно Рамзан Кадыров заявил, что намерен оставить пост главы государства. Примечательно, что два года назад за его кандидатуру проголосовало более 97% граждан. А руководит республикой политик уже 11 лет.