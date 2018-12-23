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Рамзан Кадыров в интервью рассказал о своих музыкальных талантах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в эфире программы «Важная персона» на российском канале «Москва24» признался, что очень любит и умеет петь. Политик рассказал ведущему передачи о своих музыкальных талантах.
Рамзан Кадыров в интервью рассказал о своих музыкальных талантах

Рамзан Кадыров поделился своими воспоминаниями из детства, и рассказала, что пел всегда хорошо. Его вокальная карьера началась в 5 лет. Что касается жанров, то с рэпом пока не складывается, а вот «Три танкиста» и «В лесу родилась елочка» его визитные карточки. Пользователи социальных сетей отметили, что около года назад им попадалась видеозапись, где политик исполняет чеченский блюз. И люди отметили, что он обладает хорошим голосом.

Не так давно Рамзан Кадыров заявил, что намерен оставить пост главы государства. Примечательно, что два года назад за его кандидатуру проголосовало более 97% граждан. А руководит республикой политик уже 11 лет.



 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:38

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