Ученые: Кашель может быть симптомом нескольких смертельных болезней





Путем тщательных исследований российские специалисты установили, что наличие у человека кашля может предупреждать о существовании в организме летальных инфекций, а также таких заболеваний, как астма и аллергия. Отличить простудный кашель от опасного без медицинской помощи невозможно. Эксперты утверждают, что приступы простудного кашля не могут длиться более недели. Исследователи рассказали, что аллергический кашель сопровождается обильным насморком, а также появлением черных кругов перед глазами. Они появляются из-за скопления крови под глазами, которое является результатом опухшей носоглотки. Аллергический кашель чаще всего встречается в холодное время года. Кашель при астме сопровождается большим дискомфортом в горле. Сильные приступы астматического кашля длятся месяцами. При попадание вирусной инфекции в организм появляются головная боль, ломота тела, лихорадка, упадок сил. По мере развития заболевания могут поражаться слизистые оболочки органов.Ученные подчеркивают, что при появлении кашля, не нужно заниматься самолечение, необходимо сразу обратиться к медицинским сотрудникам.