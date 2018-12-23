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Ученые: Кашель может быть симптомом нескольких смертельных болезней

Ученые доказали, что кашель может быть симптомом нескольких смертельно опасных болезней. В их число входит аллергия, астма и даже летальные инфекции.
Ученые: Кашель может быть симптомом нескольких смертельных болезней

Путем тщательных исследований российские специалисты установили, что наличие у человека кашля может предупреждать о существовании в организме летальных инфекций, а также таких заболеваний, как астма и аллергия. Отличить простудный кашель от опасного без медицинской помощи невозможно. Эксперты утверждают, что приступы простудного кашля не могут длиться более недели. Исследователи рассказали, что аллергический кашель сопровождается обильным насморком, а также появлением черных кругов перед глазами. Они появляются из-за скопления крови под глазами, которое является результатом опухшей носоглотки. Аллергический кашель чаще всего встречается в холодное время года. Кашель при астме сопровождается большим дискомфортом в горле. Сильные приступы астматического кашля длятся месяцами. При попадание вирусной инфекции в организм появляются головная боль, ломота тела, лихорадка, упадок сил. По мере развития заболевания могут поражаться слизистые оболочки органов.

Ученные подчеркивают, что при появлении кашля, не нужно заниматься самолечение, необходимо сразу обратиться к медицинским сотрудникам.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:11

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