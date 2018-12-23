Сергей Шнуров высмеял звезд за желание выставлять свою жизнь напоказ

Сергей Шнуров на странице в Instagram опубликовал новую фотографию, где он позирует перед камерой с кошкой на руках. В описании поста исполнитель добавил сочиненное ироничное стихотворение, где раскритиковал многих звезд. Артист назвал некоторых медиаперсон очень смешными. Они детально показывают свою жизнь и тело «под свет софитов», а затем удивляются, почему поклонники и пресса вторгаются в их личное пространство. Музыкант заявил, что знаменитости публикуют различные снимки с посланиями от Ошо, а также рекомендуют фанатам заниматься своими делами.За короткое время пост Сергея Шнурова оценили более 119 тысяч подписчиков. Многие полностью согласились со словами лидера «Ленинграда». Они заметили, что стихотворением артист отреагировал на публикацию Ксении Собчак. Совсем недавно журналистка в описании фотографии посоветовала поклонникам не вмешиваться и не судить личную жизнь другого человека. По мнению политического деятеля, фанаты «не предназначены для этого».