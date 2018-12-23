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Евгения Медведева спровоцировала слухи о проблемах со здоровьем из-за точек на спине

Евгения Медведева спровоцировала распространение слухов о проблемах со здоровьем после своего выступления на чемпионате РФ, организованном в Саранске. Зрители заметили на спине фигуристки странные точки.

Евгения Медведева спровоцировала слухи о проблемах со здоровьем из-за точек на спине


Евгения Медведева показала на спортивном мероприятии не самый лучший результат, так как ей удалось занять только 7-е место. Из-за этого фигуристка не попала в состав российской сборной на европейском чемпионате. Ее главная соперница Алина Загитова тоже не вошла в тройку призеров, однако получила шанс еще раз выйти на лед. Поклонники увидели, что на спине юной знаменитости появились неизвестные точки, поэтому стали говорить о возможных проблемах со здоровьем.

На теле Евгении Медведевой были наклеены акупунктурные пластыри, используемые для снятия боли. Их применяют для лечения хронических недугов. Подобная методика особенно популярна в китайской медицине, когда врачи стараются воздействовать на организм через специальные точки. В скором времени российская фигуристка намерена прилететь в Канаду, чтобы продолжить тренировки с наставником Брайаном Орсером. Спортсменка должна набрать хорошую форму, чтобы еще удивить зрителей на льду.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Грак Татьяна Сегодня, 19:00

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