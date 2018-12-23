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Александра Черно и Иосиф Оганесян отметят медовый месяц в Дубае

Вчера в периметре телепроекта «Дом-2» состоялась свадьба Иосифа Оганесяна и Александры Черно. Ребята собрали за большим столом в общем доме всех своих друзей и родственников, а после отправились отмечать в один из ресторанов Москвы.

Их свадебный торт имел несколько ярусов, а на верху была расположена статуэтка жирафа и бегемота из мультика «Мадагаскар», которые запечатлены у возлюбленных на руках в виде татуировок и символизируют их любовь друг к другу.

Александра Черно и Иосиф Оганесян отметят медовый месяц в Дубае

Также стало известно о том, что сразу после торжества молодожены отправятся в свадебное путешествие. Они решили последовать примеру Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко и отправиться на несколько дней в Дубай.

Стоит отметить, что Саша и Иосиф хотели отдохнуть в компании некоторых своих друзей по телестройке, однако в конечном итоге они будут одни, так как никто не согласился составить им компанию в этой поездке.

Сразу после возвращения со свадебного путешествия Оганесян и Черно намерены всерьез взяться за свое здоровье, дабы за несколько месяцев привести себя в порядок и приступить к зачатию ребенка, о котором так сильно мечтает Саша. Она надеется, что ей без проблем удастся забеременеть и родить, чтобы, как и супруги Дмитренко, воспитывать ребенка в периметре, на деньги реалити-шоу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:54

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