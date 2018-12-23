Александра Черно и Иосиф Оганесян отметят медовый месяц в Дубае





Их свадебный торт имел несколько ярусов, а на верху была расположена статуэтка жирафа и бегемота из мультика «Мадагаскар», которые запечатлены у возлюбленных на руках в виде татуировок и символизируют их любовь друг к другу.Также стало известно о том, что сразу после торжества молодожены отправятся в свадебное путешествие. Они решили последовать примеру Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко и отправиться на несколько дней в Дубай.Стоит отметить, что Саша и Иосиф хотели отдохнуть в компании некоторых своих друзей по телестройке, однако в конечном итоге они будут одни, так как никто не согласился составить им компанию в этой поездке.Сразу после возвращения со свадебного путешествия Оганесян и Черно намерены всерьез взяться за свое здоровье, дабы за несколько месяцев привести себя в порядок и приступить к зачатию ребенка, о котором так сильно мечтает Саша. Она надеется, что ей без проблем удастся забеременеть и родить, чтобы, как и супруги Дмитренко, воспитывать ребенка в периметре, на деньги реалити-шоу.