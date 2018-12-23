Любовь Успенская сменила имидж перед новогодними праздниками

В описании снимка Любовь Успенская рассказала о своем желании «обновиться» перед новогодними праздниками. Исполнительница поблагодарила специалистов за качественно сделанную работу. Артистка назвала смену образа достаточно «смелым» решением. Знаменитость укоротила длину волос и надела полупрозрачное черное платье с множеством украшающих элементов. В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги и кольцо ромбовидной формы.За короткое время фотографию Любови Успенской оценили более 26 тысяч подписчиков. В комментариях поклонники восхитились внешностью певицы. Некоторые похвалили ее за решение экспериментировать с образами. Фанаты удивились, как исполнительнице удается всегда выглядеть безупречно.