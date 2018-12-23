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Любовь Успенская сменила имидж перед новогодними праздниками

Любовь Успенская решила сменить имидж перед новогодними праздниками, поэтому отправилась в салон красоты, чтобы подстричь волосы. Российская артистка опубликовала на странице в Instagram фотографию, где похвасталась изменениями во внешности.

Любовь Успенская сменила имидж перед новогодними праздниками


В описании снимка Любовь Успенская рассказала о своем желании «обновиться» перед новогодними праздниками. Исполнительница поблагодарила специалистов за качественно сделанную работу. Артистка назвала смену образа достаточно «смелым» решением. Знаменитость укоротила длину волос и надела полупрозрачное черное платье с множеством украшающих элементов. В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги и кольцо ромбовидной формы.

За короткое время фотографию Любови Успенской оценили более 26 тысяч подписчиков. В комментариях поклонники восхитились внешностью певицы. Некоторые похвалили ее за решение экспериментировать с образами. Фанаты удивились, как исполнительнице удается всегда выглядеть безупречно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Грак Татьяна Сегодня, 18:48

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