Ученые выясняли точную дату отказа от новогодних обещаний





Анализ проводился на одном из интернет ресурсов, где преимущественно проводят время спортсмены. Глава исследования Гарет Миллс объяснил, что после того, как его группа проанализировала активность 31,5 млн загрузок на данном сайте, она смогла выяснить день, когда люди начнут сомневаться и их мотивация полностью стихнет. Это оказалась примерно середина первого месяца года. Причиной угасания в основном является недостаточная подготовка или завышенные ожидания.Исходя из этого, ученые решили дать несколько рекомендаций людям, касательно достижения целей, например, «Что я хочу сделать?» или «От чего я готов отказаться для достижения результата?». Чтобы не впадать в панику от кучи планов, необходимо составить небольшой список дел, рассчитанных только на 30 дней. А когда большинство из них будет выполнено, необходимо наградить себя за тяжелый труд.