Анита Цой вынашивала в спине личинку мухи после поездки в Австралию

В этом году Анита Цой перенесла тяжелую операцию по удалению желчного пузыря и аппендицита. Исполнительнице пришлось взять «творческий отпуск», чтобы восстановить здоровье. На съемках программы знаменитость рассказала еще одну необычную историю, когда она стала «инкубатором» и вынашивала порядка 18 лет личинку мухи. Оказалось, насекомое укусило ее недалеко от позвоночника, когда певица находилась вместе с супругом в Австралии. Через некоторое время артистка почувствовала появление «пузырика».Врачи осмотрели Аниту Цой и заявили, что муха отложила личинку, которая должна вырасти и вылупиться. По словам медиков, провести операцию возможно, когда зародыш увеличится в размерах. Только спустя 18 лет исполнительнице все же удалили затвердевшее инородное тело. Хирурги извлекли вошедшее в мышцу яйцо, спровоцировавшее искривление позвоночника.