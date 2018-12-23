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Анита Цой вынашивала в спине личинку мухи после поездки в Австралию

Анита Цой стала участницей программы «Секрет на миллион», где рассказала об уникальном случае, произошедшем после поездки в Австралию. Российской певице около 18 лет пришлось вынашивать у себя в спине личинку мухи.

Анита Цой вынашивала в спине личинку мухи после поездки в Австралию


В этом году Анита Цой перенесла тяжелую операцию по удалению желчного пузыря и аппендицита. Исполнительнице пришлось взять «творческий отпуск», чтобы восстановить здоровье. На съемках программы знаменитость рассказала еще одну необычную историю, когда она стала «инкубатором» и вынашивала порядка 18 лет личинку мухи. Оказалось, насекомое укусило ее недалеко от позвоночника, когда певица находилась вместе с супругом в Австралии. Через некоторое время артистка почувствовала появление «пузырика».

Врачи осмотрели Аниту Цой и заявили, что муха отложила личинку, которая должна вырасти и вылупиться. По словам медиков, провести операцию возможно, когда зародыш увеличится в размерах. Только спустя 18 лет исполнительнице все же удалили затвердевшее инородное тело. Хирурги извлекли вошедшее в мышцу яйцо, спровоцировавшее искривление позвоночника.



 
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Добавил: Грак Татьяна Сегодня, 18:11

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