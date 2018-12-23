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Накануне праздников Лох-Несское чудовище снова появилось перед камерами

Накануне праздников Лох-Несское чудовище снова решило порадовать наблюдателей появлением перед камерами. На днях шотландское мистическое создание попало на веб-камеру в то время, пока плескалось в воде.

Накануне праздников Лох-Несское чудовище снова появилось перед камерами


В обеденное время 19 декабря, женщина по имени Кэролайн Барнетт решила подключиться к веб-камере, транслирующей в прямом эфире озеро в Лох-Несс. В какой-то момент 42-летняя наблюдательница заметила, что на поверхности воды что-то плещется, тут же подумав, что это именно Лох-Несское чудовище, решившее накануне праздников снова порадовать туристов появлением перед камерами. Со слов свидетельницы, мистическое шотландское существо то опускалось под воду, то снова показывалось на её поверхности.

Накануне праздников Лох-Несское чудовище снова появилось перед камерами


В этом году наблюдатели зафиксировали рекордное количество появлений Лох-Несского чудовища перед людьми — 13 раз. Многие связывают это с наплывом потока приезжих, ну а эксперты продолжают наблюдать и регистрировать подобные случаи с загадочным озерным монстром.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:00

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