Накануне праздников Лох-Несское чудовище снова появилось перед камерами





В обеденное время 19 декабря, женщина по имени Кэролайн Барнетт решила подключиться к веб-камере, транслирующей в прямом эфире озеро в Лох-Несс. В какой-то момент 42-летняя наблюдательница заметила, что на поверхности воды что-то плещется, тут же подумав, что это именно Лох-Несское чудовище, решившее накануне праздников снова порадовать туристов появлением перед камерами. Со слов свидетельницы, мистическое шотландское существо то опускалось под воду, то снова показывалось на её поверхности.В этом году наблюдатели зафиксировали рекордное количество появлений Лох-Несского чудовища перед людьми — 13 раз. Многие связывают это с наплывом потока приезжих, ну а эксперты продолжают наблюдать и регистрировать подобные случаи с загадочным озерным монстром.