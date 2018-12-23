Накануне праздников Лох-Несское чудовище снова появилось перед камерами
Накануне праздников Лох-Несское чудовище снова решило порадовать наблюдателей появлением перед камерами. На днях шотландское мистическое создание попало на веб-камеру в то время, пока плескалось в воде.
В обеденное время 19 декабря, женщина по имени Кэролайн Барнетт решила подключиться к веб-камере, транслирующей в прямом эфире озеро в Лох-Несс. В какой-то момент 42-летняя наблюдательница заметила, что на поверхности воды что-то плещется, тут же подумав, что это именно Лох-Несское чудовище, решившее накануне праздников снова порадовать туристов появлением перед камерами. Со слов свидетельницы, мистическое шотландское существо то опускалось под воду, то снова показывалось на её поверхности.
В этом году наблюдатели зафиксировали рекордное количество появлений Лох-Несского чудовища перед людьми — 13 раз. Многие связывают это с наплывом потока приезжих, ну а эксперты продолжают наблюдать и регистрировать подобные случаи с загадочным озерным монстром.
В обеденное время 19 декабря, женщина по имени Кэролайн Барнетт решила подключиться к веб-камере, транслирующей в прямом эфире озеро в Лох-Несс. В какой-то момент 42-летняя наблюдательница заметила, что на поверхности воды что-то плещется, тут же подумав, что это именно Лох-Несское чудовище, решившее накануне праздников снова порадовать туристов появлением перед камерами. Со слов свидетельницы, мистическое шотландское существо то опускалось под воду, то снова показывалось на её поверхности.
В этом году наблюдатели зафиксировали рекордное количество появлений Лох-Несского чудовища перед людьми — 13 раз. Многие связывают это с наплывом потока приезжих, ну а эксперты продолжают наблюдать и регистрировать подобные случаи с загадочным озерным монстром.
Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 18:00